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Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

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В Омске через неделю почти целая улица на весь день останется без воды

23 августа 2024, 07:39
Фото: 1MI
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На время «неудобств» для жильцов привезут машину с питьевой водой.

На следующей неделе в Октябрьском округе Омска запланировано масштабное отключение воды. Произойдет это из-за ремонта водопровода на проспекте Космический, 79.

Без воды в четверг, 29 августа, останутся около 20 зданий, расположенных на проспекте Космический: большинство из них жилые многоэтажки. Готовыми к отключению стоит быть жителям и работникам зданий по следующим адресам:

Список адресов, где отключат водуСписок адресов, где отключат воду
Список адресов, где отключат воду
Фото: gorod55.ru

В омском «Водоканале» предупредили, что ремонтные работы продлятся с 10.00 до 22.00. На это время обещают установить машину с питьевой водой возле пятиэтажки на проспекте Космический, 57.

Ранее Город55 рассказывал, что у омичей появилась возможность проверять, готов ли дом к отопительному сезону. Для этого разработали специальный онлайн-сервис.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Водоканал#Отключение воды#Новости#Ремонт водопровода
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