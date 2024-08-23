В Омске через неделю почти целая улица на весь день останется без воды

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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На следующей неделе в Октябрьском округе Омска запланировано масштабное отключение воды. Произойдет это из-за ремонта водопровода на проспекте Космический, 79.
Без воды в четверг, 29 августа, останутся около 20 зданий, расположенных на проспекте Космический: большинство из них жилые многоэтажки. Готовыми к отключению стоит быть жителям и работникам зданий по следующим адресам:
В омском «Водоканале» предупредили, что ремонтные работы продлятся с 10.00 до 22.00. На это время обещают установить машину с питьевой водой возле пятиэтажки на проспекте Космический, 57.
Ранее Город55 рассказывал, что у омичей появилась возможность проверять, готов ли дом к отопительному сезону. Для этого разработали специальный онлайн-сервис.