Россельхознадзор обнаружил контрафактные продукты

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
По сообщению ведомства, 22 августа 2024 года сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора при анализе производственных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий», полученных из аналитической системы «Искусственный интеллект», установлена животноводческая продукция, происхождение которой невозможно установить, сообщает uralpolit.ru.
«В июле 2024 года уполномоченным лицом ООО „Аркон“, чьи производственные площадки расположены в Тугулымском районе Свердловской области, оформлено более 40 производственных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию общим весом 71 тонна: на 30 тонн „масла сливочного ‚Традиционного‘ с м. д. ж. 82,5%“, на 40 тонн „кеты“ и на тонну оленины» — рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора. .
Несмотря на разнообразный ассортимент, сырье для всей этой продукции в документах значилось как «кета», что и не соответствовало маркировке системы «Меркурий». Достоверно установить происхождение продукции, качество и безопасность выработанной ООО «Аркон» продукции не представляется возможным, что свидетельствует о введении в оборот продукции неизвестного происхождения.
При этом продукция неизвестного происхождения частично была реализована в торговых точках других субъектов Российской Федерации. Сотрудниками Управления приняты меры в отношении уполномоченного лица организации: аннулирована учетная запись в ФГИС ВетИС «Паспорт»., а также направлены информационные письма в территориальные управления Россельхознадзора для принятия мер реагирования по недопущению оборота продукции неизвестного происхождения.