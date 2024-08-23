Россельхознадзор обнаружил контрафактные продукты

Несмотря на разнообразный ассортимент, сырье для всей этой продукции в документах значилось как «кета», что и не соответствовало маркировке системы «Меркурий». Достоверно установить происхождение продукции, качество и безопасность выработанной ООО «Аркон» продукции не представляется возможным, что свидетельствует о введении в оборот продукции неизвестного происхождения.