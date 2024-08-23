gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Россельхознадзор обнаружил контрафактные продукты

23 августа 2024, 17:47
В Свердловской области обнаружено более 70 тонн животноводческой продукции неизвестного происхождения.

По сообщению ведомства, 22 августа 2024 года сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора при анализе производственных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий», полученных из аналитической системы «Искусственный интеллект», установлена животноводческая продукция, происхождение которой невозможно установить, сообщает uralpolit.ru.

«В июле 2024 года уполномоченным лицом ООО „Аркон“, чьи производственные площадки расположены в Тугулымском районе Свердловской области, оформлено более 40 производственных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию общим весом 71 тонна: на 30 тонн „масла сливочного ‚Традиционного‘ с м. д. ж. 82,5%“, на 40 тонн „кеты“ и на тонну оленины» — рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора. .

Несмотря на разнообразный ассортимент, сырье для всей этой продукции в документах значилось как «кета», что и не соответствовало маркировке системы «Меркурий». Достоверно установить происхождение продукции, качество и безопасность выработанной ООО «Аркон» продукции не представляется возможным, что свидетельствует о введении в оборот продукции неизвестного происхождения.

При этом продукция неизвестного происхождения частично была реализована в торговых точках других субъектов Российской Федерации. Сотрудниками Управления приняты меры в отношении уполномоченного лица организации: аннулирована учетная запись в ФГИС ВетИС «Паспорт»., а также направлены информационные письма в территориальные управления Россельхознадзора для принятия мер реагирования по недопущению оборота продукции неизвестного происхождения.

Подпишитесь
ТОП-100 богатых людей Омской области-2024
Вчера, 06:00
Угроза обрушения. В Омске ввели спецрежим возле дома на Новосортировочной
Сегодня, 02:39
В спецоперации погиб контролер «Омсктрансмаша»
Сегодня, 04:35
Выбрала другой путь. В омской мэрии намечается важная отставка
Сегодня, 02:57
На выходных омичей ждет очень неприятный сюрприз от погоды
Сегодня, 04:49
В Омске хотят запретить мигрантам работать в такси, торговле, медицине и образовании
Сегодня, 05:40