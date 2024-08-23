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Published Сегодня, 08:40

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Рекордные траты на презервативы. Почему омичи не торопятся рожать

23 августа 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
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Омичи скупают презервативы и не торопятся заводить детей

В России все чаще откладывают рождение детей на неопределенный срок. Специалисты связывают это с экономическими причинами. Россияне предпочитают сначала обеспечить себе материальное положение, а уже потом думать о продолжении рода.

Как сообщает телеграм-канал «Банки, деньги, два офшора», в аптеках России зафиксировали рекордные продажи контрацептивов в первом полугодии 2024 года. По данным DSM Group, за это время было реализовано средств контрацепции на сумму 19,3 млрд рублей. Это максимальный показатель как минимум за последние пять лет. Рост продаж отмечается как в денежном выражении, так и в натуральном.

Эксперты связывают эту тенденцию с текущей экономической ситуацией в стране. Многие россияне откладывают рождение детей из-за нестабильности и неуверенности в будущем.

Несмотря на большое количество различных выплат и пособий, россияне не торопятся заводить детей, предпочитая сначала «встать на ноги», заработать на собственное жилье и накопить капитал.

Для тех омичей, кто уже завел детей, которые в этом году отправятся в школы, Город55 публиковал список необходимого для учебы.

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