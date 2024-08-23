Рекордные траты на презервативы. Почему омичи не торопятся рожать

Как сообщает телеграм-канал «Банки, деньги, два офшора», в аптеках России зафиксировали рекордные продажи контрацептивов в первом полугодии 2024 года. По данным DSM Group, за это время было реализовано средств контрацепции на сумму 19,3 млрд рублей. Это максимальный показатель как минимум за последние пять лет. Рост продаж отмечается как в денежном выражении, так и в натуральном.