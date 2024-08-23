Омские депутаты прервали каникулы, чтобы одобрить новый устав «Муниципальных рынков»

В Омском городском Совете прошло внеочередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. У депутатов сейчас летние каникулы, но они все же собрались, чтобы поговорить о судьбе 3 муниципальных предприятий — «Банного хозяйства», «Пассажирского предприятия №8» и «Муниципальных рынков».