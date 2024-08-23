Омские депутаты прервали каникулы, чтобы одобрить новый устав «Муниципальных рынков»

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В Омском городском Совете прошло внеочередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. У депутатов сейчас летние каникулы, но они все же собрались, чтобы поговорить о судьбе 3 муниципальных предприятий — «Банного хозяйства», «Пассажирского предприятия №8» и «Муниципальных рынков».
Напомним: во исполнение федерального законодательства все омские МУПы должны до конца года изменить форму собственности. «Тепловая компания» уже стала акционерным обществом, теперь пришел черед всех остальных. Депутатам предложили на рассмотрение уставы 3 новых АО, предполагающие, что единственным акционером предприятий станет муниципалитет. Все уставы были одобрены.
Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета. Оно тоже будет внеочередным и состоится на следующей неделе, 28 августа.