Омичам показали пересадку более 200 деревьев, попадавших под снос из-за стройки

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Министр спорта Омской области, Иван Колесник, рассказал, как сегодня прошло «переселение» 222 деревьев — все они росли на одном из участков улицы Конева, где позже появится фиджитал-центр.
Все растения было решено сохранить, для чего понадобилось привлечение специальной техники — по словам Ивана Колесника, применение подобных систем позволяет обеспечить практически 100% приживаемость деревьев на новом месте: особая конструкция лесотехнической машины позволяет извлекать растения из земли с некоторым количеством грунта, что позволяет минимизировать ущерб корневой системе.
Кроме того, как сообщил министр, после «переезда» деревьям продолжат оказывать весь необходимый уход: для выполнения этих целей в министерстве планируют заключить контракт на годичный постпосадочный уход. Подрядчиком по пересадочным работам, напомним, стало ООО «Дриада», услуги которого обошлись в3,146 млн рублей.