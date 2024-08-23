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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Скриншот видеозаписи переноса насаждений

Омичам показали пересадку более 200 деревьев, попадавших под снос из-за стройки

23 августа 2024, 11:57
Фото: Telegram-канал «Иван Колесник»
Скриншот видеозаписи переноса насаждений

В Омске пересадили более 200 деревьев, попадавших в зону стройки фиджитал-центра

Министр спорта Омской области показал, как удалось сохранить 222 дерева, которые попадали в зону стройки будущего фиджитал-центра — зеленые насаждения «переехали» поближе к спорткомплексу им. Виктора Ларионова.

Министр спорта Омской области, Иван Колесник, рассказал, как сегодня прошло «переселение» 222 деревьев — все они росли на одном из участков улицы Конева, где позже появится фиджитал-центр.

Все растения было решено сохранить, для чего понадобилось привлечение специальной техники — по словам Ивана Колесника, применение подобных систем позволяет обеспечить практически 100% приживаемость деревьев на новом месте: особая конструкция лесотехнической машины позволяет извлекать растения из земли с некоторым количеством грунта, что позволяет минимизировать ущерб корневой системе.

Видеозапись переноса деревьев
Видео: Telegram-канал «Иван Колесник»

Кроме того, как сообщил министр, после «переезда» деревьям продолжат оказывать весь необходимый уход: для выполнения этих целей в министерстве планируют заключить контракт на годичный постпосадочный уход. Подрядчиком по пересадочным работам, напомним, стало ООО «Дриада», услуги которого обошлись в3,146 млн рублей.

В Омске определились с подрядчиком, который займется пересадкой деревьев на Конева
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#Илья Скобин#Видео#Омск#Деревья#Строительство#Министр спорта#Услуги#Спорткомплекс#Фиджитал-центр
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