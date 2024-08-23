Омичам показали пересадку более 200 деревьев, попадавших под снос из-за стройки

Кроме того, как сообщил министр, после «переезда» деревьям продолжат оказывать весь необходимый уход: для выполнения этих целей в министерстве планируют заключить контракт на годичный постпосадочный уход. Подрядчиком по пересадочным работам, напомним, стало ООО «Дриада», услуги которого обошлись в3,146 млн рублей.