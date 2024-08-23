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Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

В Омске планируется пустить трамваи до Московки

Новый транспорт. В Омске хотят запустить трамваи до Московки

23 августа 2024, 04:19
Фото: gorod55.ru

В Омске планируется пустить трамваи до Московки

Для омичей хотят создать трамвайный транспортный коридор, который поможет будущим жителям ЖК «Снегири» добираться до дома из центра города. Троллейбусы также планируются.

В Омске планируются большие изменения в транспортной структуре улицы Светловской на Московке. На презентации нового жилого комплекса «Снегири» стало известно о планах по созданию трамвайной и троллейбусной линий, которые пройдут в непосредственной близости от новостройки, сообщает сайт Om1.

«По развитию территории могу сказать, что планируется трамвайная и троллейбусная ветки. Это всё будет проходить рядом с нашим комплексом», — сообщила Алёна Назарова, руководитель отдела продаж компании DOGMA.

Сейчас троллейбусная линия уже проложена по улице Новокирпичной и Сибирскому проспекту. Однако для реализации трамвайной ветки потребуется проложить путь от ПО «Полёт», что потребует времени и ресурсов. Генеральный план Омска действительно включает в себя трамвайную линию до Московки, но сроки ее реализации остаются под вопросом.

Напомним, что жилой комплекс «Снегири», расположенный на территории площадью 26,3 га, строится на Московке. Компания DOGMA планирует построить 330 250.26 кв. м жилых помещений до конца 2034 года, что обеспечит жильем множество семей.

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#Кристина Антоносян#Общество#Недвижимость#Омск#Трамвай#Жилые дома#Дома
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