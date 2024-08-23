Новый транспорт. В Омске хотят запустить трамваи до Московки

Сейчас троллейбусная линия уже проложена по улице Новокирпичной и Сибирскому проспекту. Однако для реализации трамвайной ветки потребуется проложить путь от ПО «Полёт», что потребует времени и ресурсов. Генеральный план Омска действительно включает в себя трамвайную линию до Московки, но сроки ее реализации остаются под вопросом.