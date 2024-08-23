Новый транспорт. В Омске хотят запустить трамваи до Московки

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Updated Сегодня, 04:47
В Омске планируются большие изменения в транспортной структуре улицы Светловской на Московке. На презентации нового жилого комплекса «Снегири» стало известно о планах по созданию трамвайной и троллейбусной линий, которые пройдут в непосредственной близости от новостройки, сообщает сайт Om1.
«По развитию территории могу сказать, что планируется трамвайная и троллейбусная ветки. Это всё будет проходить рядом с нашим комплексом», — сообщила Алёна Назарова, руководитель отдела продаж компании DOGMA.
Сейчас троллейбусная линия уже проложена по улице Новокирпичной и Сибирскому проспекту. Однако для реализации трамвайной ветки потребуется проложить путь от ПО «Полёт», что потребует времени и ресурсов. Генеральный план Омска действительно включает в себя трамвайную линию до Московки, но сроки ее реализации остаются под вопросом.
Напомним, что жилой комплекс «Снегири», расположенный на территории площадью 26,3 га, строится на Московке. Компания DOGMA планирует построить 330 250.26 кв. м жилых помещений до конца 2034 года, что обеспечит жильем множество семей.