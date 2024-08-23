Никаких очередей. Омичи смогут обслуживать себя на почте самостоятельно

Нововведение доступно уже в десяти отделениях почты. В зонах самообслуживания установлены компьютеры, весы и принтеры, что позволяет клиентам не только оформить и оплатить отправление, но и точно указать вес посылки. После подготовки документов остается лишь передать готовую посылку или письмо свободному оператору. Зоны самообслуживания доступны по следующим адресам: