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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В нескольких омских отделениях почты появились зоны самообслуживания

Никаких очередей. Омичи смогут обслуживать себя на почте самостоятельно

23 августа 2024, 06:31
Фото: 1MI

В нескольких омских отделениях почты появились зоны самообслуживания

Кассы самообслуживания наподобие тех, что есть в омских супермаркетах, появились и в отделениях почты. Там можно сделать все тоже самое, только без очередей.

Почта России услышала просьбы о современных технологиях от клиентов и открыла первые зоны самообслуживания в отделениях Омска. Как рассказал руководитель минцифры Омской области Денис Цуканов, жители города могут самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке, значительно сократив время, проведенное в очередях.

Фото: Телеграм-канал Дениса Цуканова

Нововведение доступно уже в десяти отделениях почты. В зонах самообслуживания установлены компьютеры, весы и принтеры, что позволяет клиентам не только оформить и оплатить отправление, но и точно указать вес посылки. После подготовки документов остается лишь передать готовую посылку или письмо свободному оператору. Зоны самообслуживания доступны по следующим адресам:

Фото: gorod55.ru

Ранее Город55 писал о результатах круглого стола по вопросам модернизации Почты России. Сельским почтальонам предложили новые функции, такие как оказание первой медпомощи в целях дополнительного заработка.

Омский сенатор предложил обустроить медпункты в сельских почтовых отделениях
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Почта России#Новости#Посылки#Почта
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