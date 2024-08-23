Никаких очередей. Омичи смогут обслуживать себя на почте самостоятельно

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Почта России услышала просьбы о современных технологиях от клиентов и открыла первые зоны самообслуживания в отделениях Омска. Как рассказал руководитель минцифры Омской области Денис Цуканов, жители города могут самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке, значительно сократив время, проведенное в очередях.
Нововведение доступно уже в десяти отделениях почты. В зонах самообслуживания установлены компьютеры, весы и принтеры, что позволяет клиентам не только оформить и оплатить отправление, но и точно указать вес посылки. После подготовки документов остается лишь передать готовую посылку или письмо свободному оператору. Зоны самообслуживания доступны по следующим адресам:
Ранее Город55 писал о результатах круглого стола по вопросам модернизации Почты России. Сельским почтальонам предложили новые функции, такие как оказание первой медпомощи в целях дополнительного заработка.