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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:38

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Не ходить босиком. В Омске начнут массовую осеннюю обработку от клещей

23 августа 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
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3,5 млн «квадратов» зеленых зон Омска защитят осенью от клещей

В течение этого времени жителям города рекомендуют избегать босоногих прогулок, а также не разрешать своим животных жевать траву и другие растения. Обработка продлится до октября.

В Омске начали массовую обработку от клещей. В управлении дорожного хозяйства и благоустройства рассказали, что с 26 августа начнется пора осенней обработки территорий лесов, скверов и парков от опасных паукообразных.

Специалисты хотят сделать все для создания неблагоприятных условий для развития клещей и недопустимости заражения людей и животных клещевым энцефалитом. Обработку, как и весной, будет проводить подрядная организация ООО «САНЭПИДСЕРВИС». Контракт с ними заключили еще весной, его стоимость за две обработки составила 699,9 тысяч рублей.

Обрабатывать начнут с основных зеленых мест города Омска. В общей сложности лекарство распылят на территории 3 515 317,6 кв. м. Всего в списке обрабатываемых объектов — 106 различных участков.

До 1 октября эти территории необходимо обработать. На таких участках разместят таблички, предупреждающие омичей. Там лучше не выгуливать домашних питомцев и не ходить босиком по траве.

Ранее Город55 писал подробную инструкцию о том, что делать в случае укуса паукообразного.

Пострадали тысячи омичей. Что делать, если укусил клещ
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Парки#Клещи#Осень#Насекомые#Скверы
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