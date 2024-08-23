Не ходить босиком. В Омске начнут массовую осеннюю обработку от клещей

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Омске начали массовую обработку от клещей. В управлении дорожного хозяйства и благоустройства рассказали, что с 26 августа начнется пора осенней обработки территорий лесов, скверов и парков от опасных паукообразных.
Специалисты хотят сделать все для создания неблагоприятных условий для развития клещей и недопустимости заражения людей и животных клещевым энцефалитом. Обработку, как и весной, будет проводить подрядная организация ООО «САНЭПИДСЕРВИС». Контракт с ними заключили еще весной, его стоимость за две обработки составила 699,9 тысяч рублей.
Обрабатывать начнут с основных зеленых мест города Омска. В общей сложности лекарство распылят на территории 3 515 317,6 кв. м. Всего в списке обрабатываемых объектов — 106 различных участков.
До 1 октября эти территории необходимо обработать. На таких участках разместят таблички, предупреждающие омичей. Там лучше не выгуливать домашних питомцев и не ходить босиком по траве.
Ранее Город55 писал подробную инструкцию о том, что делать в случае укуса паукообразного.