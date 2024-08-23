Не ходить босиком. В Омске начнут массовую осеннюю обработку от клещей

Специалисты хотят сделать все для создания неблагоприятных условий для развития клещей и недопустимости заражения людей и животных клещевым энцефалитом. Обработку, как и весной, будет проводить подрядная организация ООО «САНЭПИДСЕРВИС». Контракт с ними заключили еще весной, его стоимость за две обработки составила 699,9 тысяч рублей.