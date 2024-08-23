На частоте 90,1 FM. В Омске начала вещать новая радиостанция

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Омске со вчерашнего дня, 22 августа, начала вещание радиостанция «Гордость». Услышать ее можно на частоте частоте 90.1 FM.
Радиостанция создана в 2023 году и вещает в 60 городах. В эфире звучит советская и российская музыка, патриотические песни. Слоган станции: «Позывные великой страны». В хит-параде радио «Гордость» представлены такие исполнители, как Shaman, Олег Газманов, Татьяна Куртукова, группа «Братья Грим» и другие музыканты.
В прошлом году в Омске заработала радиостанция «ПИ FM». Также на территории города вещают «Радио России», «Радио Ваня», «Маяк», ENERGY, «Наше Радио», «Русское радио», «Европа Плюс», «Радио Сибирь» и другие станции.