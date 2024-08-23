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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

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На частоте 90,1 FM. В Омске начала вещать новая радиостанция

23 августа 2024, 10:54
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске начала вещать радиостанция «Гордость»

В эфире звучит советская и российская музыка, патриотические песни.

В Омске со вчерашнего дня, 22 августа, начала вещание радиостанция «Гордость». Услышать ее можно на частоте частоте 90.1 FM.

Радиостанция создана в 2023 году и вещает в 60 городах. В эфире звучит советская и российская музыка, патриотические песни. Слоган станции: «Позывные великой страны». В хит-параде радио «Гордость» представлены такие исполнители, как Shaman, Олег Газманов, Татьяна Куртукова, группа «Братья Грим» и другие музыканты.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Радио Гордость

В прошлом году в Омске заработала радиостанция «ПИ FM». Также на территории города вещают «Радио России», «Радио Ваня», «Маяк», ENERGY, «Наше Радио», «Русское радио», «Европа Плюс», «Радио Сибирь» и другие станции.

Станция с русскоязычными хитами. В Омске заработало новое радио «ПИ FM»
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#Евгений Игишев#Общество#Музыка#Омск#Маяк#Олег Газманов#Радио Сибирь#Радиостанция
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