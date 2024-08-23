На частоте 90,1 FM. В Омске начала вещать новая радиостанция

Радиостанция создана в 2023 году и вещает в 60 городах. В эфире звучит советская и российская музыка, патриотические песни. Слоган станции: «Позывные великой страны». В хит-параде радио «Гордость» представлены такие исполнители, как Shaman, Олег Газманов, Татьяна Куртукова, группа «Братья Грим» и другие музыканты.