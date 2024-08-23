gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

На выходных погода приготовила омичам очень неприятный сюрприз

Мощные грозовые ливни. На выходных омичей ждет очень неприятный сюрприз от погоды

23 августа 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney

На выходных погода приготовила омичам очень неприятный сюрприз

Жителей региона три дня подряд ждут дожди с грозами и холод.

В конце лета погода в Омской области испортилась. Каждый день выпадают осадки, а температура воздуха понемногу понижается. По данным сервиса Ventusky, ближайшие выходные для омичей снова будут дождливыми и холодными.

В субботу, 24 августа, синоптики прогнозируют столбик термометра не поднимется выше +20 градусов, весь день по всему региону будут дожди и грозы. В воскресенье, 25 августа, станет еще холоднее — температура воздуха составит всего +16 градусов. Вдобавок с 9 утра снова начнутся грозы и дожди, только еще с большей интенсивностью, чем в субботу. В понедельник, 26 августа, станет на три градуса теплее, но осадки продолжатся.

Фото: Ventusky

По данным метеорологов, дожди закончатся лишь во вторник, 27 августа. Комфортная температура в пределах +21 градуса ожидается до четверга, 29 августа. В последние дни лета ожидается снова похолодание до +15, а 1 и 2 сентября — до +12.

Непрекращающиеся дожди. На Омскую область обрушился мощнейший в России циклон
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Температура#Гроза#Дождь#Осадки#Метеорологи#Синоптики#Август#Холод#Лето#Сентябрь
Подпишитесь
ТОП-100 богатых людей Омской области-2024
Вчера, 06:00
Угроза обрушения. В Омске ввели спецрежим возле дома на Новосортировочной
Сегодня, 02:39
Стала известная дата прощания с экс-ректором ОмГТУ Анатолием Косых
Сегодня, 04:18
Выбрала другой путь. В омской мэрии намечается важная отставка
Сегодня, 02:57
Новый жилой комплекс. В Омске поддержали проект высоток на месте бывшей ТЭЦ-1
Вчера, 02:30