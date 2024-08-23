Мощные грозовые ливни. На выходных омичей ждет очень неприятный сюрприз от погоды

В субботу, 24 августа, синоптики прогнозируют столбик термометра не поднимется выше +20 градусов, весь день по всему региону будут дожди и грозы. В воскресенье, 25 августа, станет еще холоднее — температура воздуха составит всего +16 градусов. Вдобавок с 9 утра снова начнутся грозы и дожди, только еще с большей интенсивностью, чем в субботу. В понедельник, 26 августа, станет на три градуса теплее, но осадки продолжатся.