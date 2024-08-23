Мощные грозовые ливни. На выходных омичей ждет очень неприятный сюрприз от погоды

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:52
В конце лета погода в Омской области испортилась. Каждый день выпадают осадки, а температура воздуха понемногу понижается. По данным сервиса Ventusky, ближайшие выходные для омичей снова будут дождливыми и холодными.
В субботу, 24 августа, синоптики прогнозируют столбик термометра не поднимется выше +20 градусов, весь день по всему региону будут дожди и грозы. В воскресенье, 25 августа, станет еще холоднее — температура воздуха составит всего +16 градусов. Вдобавок с 9 утра снова начнутся грозы и дожди, только еще с большей интенсивностью, чем в субботу. В понедельник, 26 августа, станет на три градуса теплее, но осадки продолжатся.
По данным метеорологов, дожди закончатся лишь во вторник, 27 августа. Комфортная температура в пределах +21 градуса ожидается до четверга, 29 августа. В последние дни лета ожидается снова похолодание до +15, а 1 и 2 сентября — до +12.