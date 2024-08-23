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Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Кузбассовцам назвали смертельное заболевание, возникающие в любом возрасте

23 августа 2024, 17:04
Злокачественная опухоль мозга глиобластома может появиться у любого человека без каких-либо видимых причин, заявил NEWS.ru нейрохирург Сергей Шипилин.

По его словам, привязки к генетике здесь нет. При подозрении на опухоль врач рекомендовал сделать томографию головного мозга, пишет sibdepo.ru.

«Глиобластома — это злокачественная опухоль, возникающая у человека без каких-либо видимых причин. Профилактировать это невозможно. Может появиться в любом возрасте и практически у любого человека. Существуют разные теории ее возникновения, но привязки к генетической, наследственной или какому-то предрасполагающему фактору особо нет. При подозрении на опухоль мозга пациенту делается томография головного мозга, обязательно с введением контрастного вещества», — сообщил нейрохирург.

Врач добавил, что без симптоматики делать КТ не нужно. Шипилин отметил, искать болезнь, не имея никаких симптомов, не имеет смысла.

«КТ не относится к подобному виду диагностики, которую просто надо делать, как флюорографию. КТ нужно делать только тогда, когда появляются какие-то симптомы», — заключил нейрохирург.

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