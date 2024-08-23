Кузбассовцам назвали смертельное заболевание, возникающие в любом возрасте

«Глиобластома — это злокачественная опухоль, возникающая у человека без каких-либо видимых причин. Профилактировать это невозможно. Может появиться в любом возрасте и практически у любого человека. Существуют разные теории ее возникновения, но привязки к генетической, наследственной или какому-то предрасполагающему фактору особо нет. При подозрении на опухоль мозга пациенту делается томография головного мозга, обязательно с введением контрастного вещества», — сообщил нейрохирург.