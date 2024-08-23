Кошачье бешенство, разрушающийся дом и спасение деревьев. Омск в пятницу

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Такие меры потребовались из-за аварийного состояния дома №23 на Новосортировочной улице — все же, «года берут свое»: здание было построено еще в далеком 1953, а статус аварийного жилья оно приобрело 7 лет назад. И прогнозы неутешительны: последние исследования конструкций здания показали, что угроза обрушения — реальна. Хотя, провалившийся пол в одной из квартир это продемонстрировал гораздо нагляднее.
Как стало известно сегодня, 22 августа в одну из деревень Седельниковского района области пришла беда — Юрто-Уйск, как населенный пункт, был признан неблагополучным — в плане санитарно-эпидемиологической обстановки: в деревне обнаружили бешеного кота. В лаборатории диагноз подтвердился и специалисты Россельхознадзора сразу же приступили к дезинфекции.
И завершающая, позитивная новость этого дня: в Омске не стали избавляться от деревьев, которые могли бы помешать строительству фиджитал-центра — вместо этого их перенесли. Обошлось это мероприятие, конечно, в круглую сумму, но определенно результат того стоил — 222 живых дерева «переехали» в новые местности. Как дальше сложится их судьба — еще неизвестно, но региональные власти уже обещали позаботиться о «новоселах».