Кошачье бешенство, разрушающийся дом и спасение деревьев. Омск в пятницу

И завершающая, позитивная новость этого дня: в Омске не стали избавляться от деревьев, которые могли бы помешать строительству фиджитал-центра — вместо этого их перенесли. Обошлось это мероприятие, конечно, в круглую сумму, но определенно результат того стоил — 222 живых дерева «переехали» в новые местности. Как дальше сложится их судьба — еще неизвестно, но региональные власти уже обещали позаботиться о «новоселах».