Как подготовиться к осени за один месяц

Начало сентября — время, когда на прилавках есть свежие сезонные овощи и фрукты. Ешьте их больше: они богаты витаминами и антиоксидантами. Включите в рацион орехи, рыбу, оливковое масло. Ограничьте количество сахара и обработанных продуктов.