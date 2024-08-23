Как подготовиться к осени за один месяц

Posted 23 августа, 10:30
Published 23 августа, 10:30
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
И действительно, при смене сезона страдает весь организм: обостряются хронические заболевания, повышается восприимчивость к вирусным болезням, чаще ухудшается настроение и возникает осенняя тоска, описанная еще великим Пушкиным.
Вместе с экспертами СОГАЗа обсудили, как позаботиться о себе в этот период.
Необходимые прививки
Прививка от гриппа рекомендуется всем. Вакцинация проводится ежегодно, обычно в начале осени.
Пик заболеваемости этим недугом приходится на зиму, о защите нужно подумать заранее, а именно осенью. Вакцинация — единственный надежный способ снизить вероятность заболевания и облегчить тяжесть его течения, если все-таки избежать инфекции не удалось.
Питание
Начало сентября — время, когда на прилавках есть свежие сезонные овощи и фрукты. Ешьте их больше: они богаты витаминами и антиоксидантами. Включите в рацион орехи, рыбу, оливковое масло. Ограничьте количество сахара и обработанных продуктов.
Включите в рацион:
— Витамин D — содержится в рыбе, способствует укреплению иммунитета.
— Витамин C — содержится во фруктах, ягодах и овощах, помогает бороться с инфекциями и ускоряет восстановление после ОРВИ.
— Омега-3 жирные кислоты — содержатся в рыбе и льняном масле, поддерживают здоровье сердца и сосудов.
Психологическое здоровье
Осень может привести к сезонной депрессии, связанной с коротким световым днем и повышенной выработкой мелатонина. Уделяйте время хобби, общению с друзьями и семьей, обращайтесь при необходимости к психологу. Практикуйте дыхательные техники, например медитацию, чтобы расслабиться.