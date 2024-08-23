Эксперты считают, что многозадачность ухудшает продуктивность

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Как пишет newkhakasiya.online, Марк считает, что многозадачность возможна только в случае выполнения автоматических действий. Но когда требуется сосредоточенность и глубокое погружение, внимание может быть направлено лишь на одну задачу. При одновременном выполнении нескольких сложных задач продуктивность снижается, ухудшается самочувствие и возрастает вероятность ошибок.
Марк подчеркивает, что снижение качества работы при частых переключениях внимания — это доказанный факт. В качестве примера исследователи приводят врача, который делает ошибки при выписывании рецептов, если одновременно печатает на компьютере и общается с пациентами.