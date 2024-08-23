Эксперты считают, что многозадачность ухудшает продуктивность

Как пишет newkhakasiya.online, Марк считает, что многозадачность возможна только в случае выполнения автоматических действий. Но когда требуется сосредоточенность и глубокое погружение, внимание может быть направлено лишь на одну задачу. При одновременном выполнении нескольких сложных задач продуктивность снижается, ухудшается самочувствие и возрастает вероятность ошибок.