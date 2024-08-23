ДТП на трассе «Новосибирск-Омск» стало причиной смерти одного из водителей

По данным пресс-центра УМВД по Новосибирской области, причиной столкновения двух грузовиков стал выезд на встречную полосу: водитель большегруза Sitrak следовал в Омск из Новосибирска, но не смог справиться с управлением, из-за чего тяжелая машина выехала уже на «чужую» полосу.