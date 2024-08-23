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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Фото с места аварии

ДТП на трассе «Новосибирск-Омск» стало причиной смерти одного из водителей

23 августа 2024, 12:44
Фото: Пресс-служба УМВД по Новосибирской области
Фото с места аварии

Водитель большегруза, следовавшего из Омска в Новосибирск, погиб в страшном ДТП

О крупной аварии на 1073 километре трассы, соединяющей Омск и Новосибирск, стало известно сегодня, около 11 часов утра.

По данным пресс-центра УМВД по Новосибирской области, причиной столкновения двух грузовиков стал выезд на встречную полосу: водитель большегруза Sitrak следовал в Омск из Новосибирска, но не смог справиться с управлением, из-за чего тяжелая машина выехала уже на «чужую» полосу.

По ней в тот момент следовал другой дальнобойщик, двигавшийся в направлении Новосибирска на грузовике марки Dongfeng. К сожалению, мощный лобовой удар не оставил водителю шансов выжить. Водителю грузовика, «выскочившего» на встречную полосу посчастливилось уцелеть: его с различными травмами забрали с места аварии медики.

Фотографии с места аварииФотографии с места аварии
Фотографии с места аварииФотографии с места аварии
Фотографии с места аварииФотографии с места аварии
Фотографии с места аварии
Фото: Пресс-служба УМВД по Новосибирской области

Как отметили в ведомстве, по факту ДТП инициирована проверка, в ходе которой сотрудники ГАИ и оперативно-следственные группы установят причины инцидента и все его обстоятельства.

Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП на автотрассе Омск-Муромцево: как удалось выяснить представителям правоохранительных органов, авария, «стоившая» сразу двух жизней, произошла из-за вышедшей на дорогу лошади.

Погибли водитель и лошадь. На трассе в Омской области из-за тумана произошло ДТП
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Новосибирск#УМВД#Аварии#Новости#ГАИ#Грузовики
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