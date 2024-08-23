ДТП на трассе «Новосибирск-Омск» стало причиной смерти одного из водителей

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
По данным пресс-центра УМВД по Новосибирской области, причиной столкновения двух грузовиков стал выезд на встречную полосу: водитель большегруза Sitrak следовал в Омск из Новосибирска, но не смог справиться с управлением, из-за чего тяжелая машина выехала уже на «чужую» полосу.
По ней в тот момент следовал другой дальнобойщик, двигавшийся в направлении Новосибирска на грузовике марки Dongfeng. К сожалению, мощный лобовой удар не оставил водителю шансов выжить. Водителю грузовика, «выскочившего» на встречную полосу посчастливилось уцелеть: его с различными травмами забрали с места аварии медики.
Как отметили в ведомстве, по факту ДТП инициирована проверка, в ходе которой сотрудники ГАИ и оперативно-следственные группы установят причины инцидента и все его обстоятельства.
Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП на автотрассе Омск-Муромцево: как удалось выяснить представителям правоохранительных органов, авария, «стоившая» сразу двух жизней, произошла из-за вышедшей на дорогу лошади.