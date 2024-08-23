Дело в суде. Омичка из мести за «друга» зарезала 38-летнего мужчину

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В Омской области подошло к концу расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства в Русско-Полянском районе. В качестве подозреваемой выступает 30-летняя жительница села Цветочное. Еще 10 мая она застала своего 44-летнего сожителя раненным.
По информации следователей, затем женщина встретила на улице 38-летнего мужчину, порезавшего его друга. С собой у сельчанки, желавшей отомстить обидчику, был нож, которым она и воспользовалась. Нанесенное обидчику ножевое ранение в живот оказалось смертельным: мужчина умер в больнице. А вот сожителя сельчанки смогли спасти.
Следователи за время расследования успели собрать достаточно доказательств. Сейчас дело уже передали для рассмотрения в суд.