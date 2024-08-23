Дело в суде. Омичка из мести за «друга» зарезала 38-летнего мужчину

По информации следователей, затем женщина встретила на улице 38-летнего мужчину, порезавшего его друга. С собой у сельчанки, желавшей отомстить обидчику, был нож, которым она и воспользовалась. Нанесенное обидчику ножевое ранение в живот оказалось смертельным: мужчина умер в больнице. А вот сожителя сельчанки смогли спасти.