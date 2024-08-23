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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Иллюстрация

Дело в суде. Омичка из мести за «друга» зарезала 38-летнего мужчину

23 августа 2024, 10:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области 30-летняя женщина отомстила обидчику за раненного «друга»

Подозреваемая находится под стражей, за время расследования следователи успели собрать достаточно доказательств.

В Омской области подошло к концу расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства в Русско-Полянском районе. В качестве подозреваемой выступает 30-летняя жительница села Цветочное. Еще 10 мая она застала своего 44-летнего сожителя раненным.

По информации следователей, затем женщина встретила на улице 38-летнего мужчину, порезавшего его друга. С собой у сельчанки, желавшей отомстить обидчику, был нож, которым она и воспользовалась. Нанесенное обидчику ножевое ранение в живот оказалось смертельным: мужчина умер в больнице. А вот сожителя сельчанки смогли спасти.

Следователи за время расследования успели собрать достаточно доказательств. Сейчас дело уже передали для рассмотрения в суд.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Следком#Новости#Русско-Полянский район
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