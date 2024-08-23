Автомобиль сгорел полностью. В Омске за сутки загорелись две машины

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Как рассказали в пресс-службе МЧС, вчера, 22 августа омские огнеборцы активно работали над ликвидацией четырех пожаров, среди которых два инцидента касались возгораний автомобильного транспорта.
Первый случай произошел в Москаленском районе. В пути следования загорелся легковой автомобиль, который к моменту прибытия пожарных уже был полностью охвачен огнем. К сожалению, восстановлению транспортное средство не подлежит.
Второй инцидент зафиксирован в Октябрьском округе города Омска, где на парковке загорелся грузовой автомобиль. Пожар повредил авторефрижератор, кузов и кабину машины, однако, к счастью, пострадавших в результате происшествия не оказалось.
Ранее Город55 писал о 62 пожарах за период с 12 по 18 августа, где погибли двое омичей, а еще четырех человек удалось спасти.