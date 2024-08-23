Автоэксперт Сажин объяснил, почему возникают стычки между таксистами

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Полиция, прибыв на место, выслушала обе стороны и задержала нескольких активистов, составив на них административные протоколы о мелком хулиганстве.
Полиция расценивает инцидент как бизнес-конфликт, вызванный конкуренцией за пассажиров на таксомоторном рынке. Суд уже вынес решение и назначил административные наказания виновникам конфликта. Сейчас они отбывают наказание.
Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей объяснил, в чем причина конфликта и как избежать этого в дальнейшем.
«Бизнес сам себе пилит сук, на котором сидит»
«На мой взгляд, бизнес сам себе пилит сук, на котором сидит. Но стоит отметить, что сегодня все меры по ужесточению контроля над такси возникли не на ровном месте. И если перевозчики не начнут работать в правовом поле, то их постигнет участь маршруток», — уверен он.
Автоэксперт предположил, что в недалёком будущем водители такси обязаны будут регистрировать машину и вставать на налоговый учёт в регионе оказания услуг. И, как следствие, оплачивать налоги.
«Что касается Санкт-Петербурга, то не исключено, что все таксисты на момент проверки станут туристами, но в этом случае они вынуждены будут заплатить туристический сбор или штраф за его неуплату. А проверить дату въезда в регион труда не составит», — указал он.
Сажин также напомнил, что такси никогда не было дешёвым и альтернативой общественному транспорту.
«Если хочешь ехать с комфортом — плати. Потребитель сам сделает свой выбор, на чем ему лучше возвращаться с „новогоднего корпоратива“ — на на такси, каршеринге, общественном транспорте или самокате, распустив волосы по ветру.
Изначально рынок «арендного транспорта» был похож на хаос. И со временем всё подвели к единому знаменателю», — уточнил он.
Автоэксперт уверен, что если спрос на арендный транспорт будет расти, то бизнес будет развиваться и, соответственно, будет увеличиваться количество транспортных средств. А налоги, по его мнению, должны оставаться в регионе оказания услуг, включая транспортный. Потому что в других регионах, как отмечает специалист, налоги дешевле, а дороги здесь убиваются так же.