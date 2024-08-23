Автоэксперт Сажин объяснил, почему возникают стычки между таксистами

Автоэксперт уверен, что если спрос на арендный транспорт будет расти, то бизнес будет развиваться и, соответственно, будет увеличиваться количество транспортных средств. А налоги, по его мнению, должны оставаться в регионе оказания услуг, включая транспортный. Потому что в других регионах, как отмечает специалист, налоги дешевле, а дороги здесь убиваются так же.