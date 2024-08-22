В Штабе общественной поддержки юные омичи поучаствовали в мастер-классе ко Дню флага

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
22 августа в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел тематический мастер-класс по созданию гигантской открытки «Флаг России — наша гордость!». Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага России. С самого утра губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил горожан с этим знаменательным днем. Он напомнил, что триколор объединяет жителей нашей страны и ведет к победам во имя Родины. Отметим, что праздник ежегодно отмечают с 1994 года. В этом году ему исполняется 30 лет.
Перед мастер-классом юным омичам, ученикам начальных классов школы №107, показали небольшой фильм в рамках проекта «Киноуроки в школах России». Он был посвящен теме чести и достоинства.
«Ребята идут на такие мероприятия с удовольствием, им это нравится. Сегодня второклассники смотрели фильм, посвященный чести и достоинству. Дети были под впечатлением, после просмотра они активно отвечали на вопросы. Было видно, что им все понятно и интересно. Я считаю, что такие фильмы полезны для всех, потому что они раскрывают наши различные стороны», — рассказала учитель начальных классов, классный руководитель Светлана Аскарова.
После просмотра она обсудила с детьми фильм и то, как они поняли его суть. Ребята прямо как на школьных уроках тянули руки и с большим интересом отвечали на вопросы.
«Обычно такие фильмы длятся минут 20, дети не устают за это время. Мы с ними участвуем в подобных мероприятиях с первого класса. Я старалась максимально доступно преподнести ребятам информацию, — добавила Светлана.
После обсуждения кинопоказа к мероприятию присоединился Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов. С самого утра он приехал на встречу с детьми, потому что считает, что им в первую очередь необходимо объяснить, что значит наш флаг.
Артемов поговорил со школьниками о символическом значении цветов государственного символа и рассказал об истории праздника.
«Наша страна — страна с тысячелетней историей. И, конечно, как сказал Владимир Путин в прошлом году, у нас знамена были разные. Русские дружины поднимали своими полками стяги с образом Спаса Нерукотворного, а в 19 веке на официальных зданиях страны развевался черно-желто-белый флаг Российской империи. И больше 70 лет 20 века страна жила под красным флагом Советского союза — именно с этим знаменем мы победили в Великой Отечественной войне».
При этом к современному бело-сине-красному флагу, как отметил Артемов, у россиян особое отношение. Российский триколор был утвержден Петром Великим.
«Самый главный флаг находится в резиденции нашего президента Владимира Владимировича Путина. Государственный символ объединяет нас всех. Крайне важно, чтобы подрастающее поколение сохраняло те традиции, которые заложили наши бабушки, дедушки. Каждое наше знамя — флаг и палитра наших предков. Поэтому сегодня всех поздравляю с Днем государственного флага и от всей души желаю быть настоящими гражданами нашей великой страны», — заключил Председатель Законодательного собрания Омской области.
После этого школьники собрали из пятилистников необходимых оттенков российский триколор. Поздравительная открытка получилась очень яркой. С ней школьники вышли на улицу, чтобы напомнить омичам о сегодняшнем празднике. Также дети дарили прохожим маленькие флажки в виде сердца.
«Сегодня мы с учениками, которые перешли во второй класс, пришли сюда посмотреть короткометражный художественный фильм в рамках кинопроекта „Киноуроки в школах России“. Мы с ними сделали социальную практику и поздравили наших омичей с этим замечательным праздником. Дети знают, что гимн, герб и флаг — основа государственной символики, поэтому с большим удовольствием они сегодня здесь и отмечают этот праздник. Я считаю, что эти занятия очень важны и нельзя говорить о каких-то эпизодических мероприятиях, ведь воспитательная система идет на протяжении всей жизни. Начиная с самого юного возраста, наши школьники становятся истинными патриотами. День за днем воспитательная задача каждого учителя — принести в ум наших детей гордость за нашу историю и славное будущее», — отметила директор школы №107 Татьяна Пуха, присутствовавшая на мероприятии.
Добавим, что в Штабе общественной поддержки «Единой России» регулярно проводят подобные мероприятия. Они направлены на патриотическое воспитание детей и молодежи. Юные омичи участвуют в мастер-классах, смотрят тематические фильмы, встречаются с ветеранами боевых действий и посещают уроки мужества.
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