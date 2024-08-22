В Штабе общественной поддержки юные омичи поучаствовали в мастер-классе ко Дню флага

22 августа в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел тематический мастер-класс по созданию гигантской открытки «Флаг России — наша гордость!». Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага России. С самого утра губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил горожан с этим знаменательным днем. Он напомнил, что триколор объединяет жителей нашей страны и ведет к победам во имя Родины. Отметим, что праздник ежегодно отмечают с 1994 года. В этом году ему исполняется 30 лет.