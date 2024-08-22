В России произошел массовый сбой сайтов и мессенджеров

По данным РКН, Ddos-атака была нацелена именно на российских операторов связи и сервисы, работающие на территории РФ, Казахстана и Узбекистана. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщил, что по состоянию на 15:00 атака отражена, пишет sibdepo.ru.