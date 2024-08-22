В России произошел массовый сбой сайтов и мессенджеров

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
По данным РКН, Ddos-атака была нацелена именно на российских операторов связи и сервисы, работающие на территории РФ, Казахстана и Узбекистана. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщил, что по состоянию на 15:00 атака отражена, пишет sibdepo.ru.
В районе 14 часов пользователи стали жаловаться на сбои в мессенджерах. У них не обновлялась лента новостей и чаты, не отправлялись сообщения. Согласно данным системы Downdetector, сервисы перестали работать во многих городах, включая СНГ.
Поступали жалобы и на такие платформы, как Википедия, Twitch, Skype, Discord, Ростелеком. Однако у некоторых платформы работали при включенном VPN. В РКН прокомментировали ситуацию, как только работа платформ начала восстанавливаться.