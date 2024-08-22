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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

В России произошел массовый сбой сайтов и мессенджеров

22 августа 2024, 05:57
Причиной массового сбоя в работе популярных мессенджеров, сайтов, платформ стала массовая Ddos-атака. Ее последствия устранены, — объяснил Роскомнадзор.

По данным РКН, Ddos-атака была нацелена именно на российских операторов связи и сервисы, работающие на территории РФ, Казахстана и Узбекистана. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщил, что по состоянию на 15:00 атака отражена, пишет sibdepo.ru.

В районе 14 часов пользователи стали жаловаться на сбои в мессенджерах. У них не обновлялась лента новостей и чаты, не отправлялись сообщения. Согласно данным системы Downdetector, сервисы перестали работать во многих городах, включая СНГ.

Поступали жалобы и на такие платформы, как Википедия, Twitch, Skype, Discord, Ростелеком. Однако у некоторых платформы работали при включенном VPN. В РКН прокомментировали ситуацию, как только работа платформ начала восстанавливаться.

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