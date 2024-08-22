В России хотят отменить выплаты пособий мигрантам

«Что касается нелегально приезжающих: в том числе приезжают дети, речь может и идет о том, что приехал гражданин-иностранец, легально трудоустроился. Это основание для того, чтобы дети здесь поступили в школу, то есть уже идет нагрузка на систему образования. Да, у них должно быть дополнительное медицинское страхование, добровольное. Но есть экстренные случаи, когда не могут отказать, это же еще и нагрузка на систему здравоохранения», — добавил депутат.