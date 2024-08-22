В России хотят отменить выплаты пособий мигрантам

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:56
В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что член СПЧ Кирилл Кабанов, предложивший данную инициативу, знает эту систему изнутри.
«Кабанов очень неравнодушный человек, он эту систему знает глубоко и профессионально, он давно этим занимается. Мы тему запустили, необходимо внимательно посмотреть, обязательно должны быть ограничительные меры. Нужен жесткий контроль за теми, кто приезжает. Они не все сдают отпечатки пальцев и теряются на пространствах страны», — пояснил Нилов.
Депутат отметил, что обязательно должна быть процедура дактилоскопии на каждом пункте пропуска. Кроме того, он уверен, что нужно разделить очереди: одну — для россиян, а другую — для приезжих. По его словам, это позволит избежать потасовок, напряженности и скандалов. Он выразил мнение, что в России мало закрепленных мер социальной поддержки мигрантов, но даже они порой перегружаются, пишет sibdepo.ru.
«Что касается нелегально приезжающих: в том числе приезжают дети, речь может и идет о том, что приехал гражданин-иностранец, легально трудоустроился. Это основание для того, чтобы дети здесь поступили в школу, то есть уже идет нагрузка на систему образования. Да, у них должно быть дополнительное медицинское страхование, добровольное. Но есть экстренные случаи, когда не могут отказать, это же еще и нагрузка на систему здравоохранения», — добавил депутат.