gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

В России хотят отменить выплаты пособий мигрантам

22 августа 2024, 05:55
Мигрантам в России необходимо ограничить меры социальной поддержки, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что член СПЧ Кирилл Кабанов, предложивший данную инициативу, знает эту систему изнутри.

«Кабанов очень неравнодушный человек, он эту систему знает глубоко и профессионально, он давно этим занимается. Мы тему запустили, необходимо внимательно посмотреть, обязательно должны быть ограничительные меры. Нужен жесткий контроль за теми, кто приезжает. Они не все сдают отпечатки пальцев и теряются на пространствах страны», — пояснил Нилов.

Депутат отметил, что обязательно должна быть процедура дактилоскопии на каждом пункте пропуска. Кроме того, он уверен, что нужно разделить очереди: одну — для россиян, а другую — для приезжих. По его словам, это позволит избежать потасовок, напряженности и скандалов. Он выразил мнение, что в России мало закрепленных мер социальной поддержки мигрантов, но даже они порой перегружаются, пишет sibdepo.ru.

«Что касается нелегально приезжающих: в том числе приезжают дети, речь может и идет о том, что приехал гражданин-иностранец, легально трудоустроился. Это основание для того, чтобы дети здесь поступили в школу, то есть уже идет нагрузка на систему образования. Да, у них должно быть дополнительное медицинское страхование, добровольное. Но есть экстренные случаи, когда не могут отказать, это же еще и нагрузка на систему здравоохранения», — добавил депутат.

Подпишитесь
ТОП-100 богатых людей Омской области-2024
Сегодня, 06:00
Сильный туман. В омском аэропорту задержали шесть рейсов
Сегодня, 02:42
Вдвое дороже планируемого. Бывший омский роддом реконструируют в военный госпиталь
Сегодня, 04:57
Потенциал есть у всех. Звягин сообщил, кто станет главным вратарем омского Авангарда
Сегодня, 05:38
Омская область окажется в эпицентре мощнейшего в России грозового циклона
Вчера, 06:51
Новый жилой комплекс. В Омске поддержали проект высоток на месте бывшей ТЭЦ-1
Сегодня, 02:30