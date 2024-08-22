В Омске крыши многоэтажек украсили флагами в честь праздника

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации, художники международного мурал-арт фестиваля «Омск, ты просто космос!» подарили городу уникальный арт-проект. Как рассказали в пресс-службе правительства, на фасадах домов района «Модерн» в Нефтяниках появились 22 масштабных рисунка с изображением флага России. Яркие и красивые флаги украсили крыши домов, и их заметно уже издалека.