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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

На крышах омских домов появились огромные флаги

В Омске крыши многоэтажек украсили флагами в честь праздника

22 августа 2024, 07:16
Фото: Правительство Омской области

На крышах омских домов появились огромные флаги

Сегодня празднуется День государственного флага России, и для жителей приготовлено сразу несколько сюрпризов. В Советском округе многоэтажки разрисовали известные художники, украсив дома флагами и рисунками.

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации, художники международного мурал-арт фестиваля «Омск, ты просто космос!» подарили городу уникальный арт-проект. Как рассказали в пресс-службе правительства, на фасадах домов района «Модерн» в Нефтяниках появились 22 масштабных рисунка с изображением флага России. Яркие и красивые флаги украсили крыши домов, и их заметно уже издалека.

Фото: Правительство Омской области

Произведения искусства, созданные талантливыми мастерами из разных уголков мира — Великобритании, Испании, Беларуси, Израиля, Аргентины, США, Казахстана, Мексики, Италии и Колумбии, — отражают богатство культур и традиций. Каждый мурал выполнен в едином стиле и интерпретации, подчеркивая важность символа нашей страны и его значимость для всех россиян.

Эти яркие и масштабные картины не только украсят фасады зданий, но и станут частью уличной галереи Омска, вдохновляя жителей и гостей города. Теперь омичи смогут наслаждаться красотой российского триколора каждый день, выходя на улицы своего микрорайона.

Напомним, что фестиваль уличного искусства «Омск, ты просто космос!» проходит с 1 июля по 15 сентября 2024 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Омской области.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Искусство#Новости#Праздник#День флага
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