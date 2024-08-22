gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:01

Published Сегодня, 20:01

Modified Сегодня, 20:01

Updated Сегодня, 20:01

В кемеровской школе нашли нарушения пожарной безопасности

22 августа 2024, 20:01
Суд назначил административное наказание кемеровской школе за повторное нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

По его информации, МБОУ «СОШ № 31 имени В. Д. Мартемьянова» привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ «Повторное нарушение требований пожарной безопасности». 31 мая этого года при проведении проверки выяснилось, что школа повторно нарушила требования, сообщает sibdepo.ru.

«Учреждение не обеспечило работоспособность или исправность источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности», — говорится в сообщении. За это суд назначил школе штраф в размере 200 тысяч рублей.

Подпишитесь
ТОП-100 богатых людей Омской области-2024
Сегодня, 06:00
Только рекомендация. В Омске еще не решили вопрос со стройкой школы на Крупской
Сегодня, 06:53
Вдвое дороже планируемого. Бывший омский роддом реконструируют в военный госпиталь
Сегодня, 04:57
Никакого ТЦ не будет. Омский парк 30-летия ВЛКСМ отстоял право на земельный участок
Сегодня, 08:47
Готовьтесь к шторму. На Омск надвигаются сильные ливни с грозой и ветрами
Сегодня, 10:28
Новый жилой комплекс. В Омске поддержали проект высоток на месте бывшей ТЭЦ-1
Сегодня, 02:30