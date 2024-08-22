В кемеровской школе нашли нарушения пожарной безопасности

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
По его информации, МБОУ «СОШ № 31 имени В. Д. Мартемьянова» привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ «Повторное нарушение требований пожарной безопасности». 31 мая этого года при проведении проверки выяснилось, что школа повторно нарушила требования, сообщает sibdepo.ru.
«Учреждение не обеспечило работоспособность или исправность источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности», — говорится в сообщении. За это суд назначил школе штраф в размере 200 тысяч рублей.