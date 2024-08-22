В кемеровской школе нашли нарушения пожарной безопасности

«Учреждение не обеспечило работоспособность или исправность источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности», — говорится в сообщении. За это суд назначил школе штраф в размере 200 тысяч рублей.



