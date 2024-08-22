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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Ученые открыли сознательную активность мозга у пациентов в коме

Ученые открыли сознательную активность мозга у пациентов в коме

22 августа 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney
Новые исследования показали, что пациенты в коме или вегетативном состоянии сохраняют мозговую активность, позволяющую им слышать, понимать и даже откликаться на общение.

Как пишет newkhakasiya.online, ученые исследовали когнитивные способности людей в коматозном состоянии, которые внешне не реагируют на разговоры. Им давали задание мысленно представить, что они двигают рукой или играют в теннис. В итоге у четверти участников эксперимента мозг начал демонстрировать активность. Вопросы повторяли по шесть — восемь раз, и мозговая реакция была схожа с реакцией у людей в сознании.

Ученые уверены, что с использованием компьютеров и нейросетей можно значительно улучшить качество жизни таких пациентов. Однако в мире лишь несколько медицинских центров способны выявить эти уровни сознания. Для решения этой проблемы исследователи работают над упрощением своих методик.

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