Ученые открыли сознательную активность мозга у пациентов в коме

Как пишет newkhakasiya.online, ученые исследовали когнитивные способности людей в коматозном состоянии, которые внешне не реагируют на разговоры. Им давали задание мысленно представить, что они двигают рукой или играют в теннис. В итоге у четверти участников эксперимента мозг начал демонстрировать активность. Вопросы повторяли по шесть — восемь раз, и мозговая реакция была схожа с реакцией у людей в сознании.