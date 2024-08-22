Только рекомендация. В Омске еще не решили вопрос со стройкой школы на Крупской

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Городу55 стало известно, что архитектурно-градостроительный совет Омской области на последнем августовском заседании обсудил строительство многоквартирного жилого дома №3 и школы в «Кварталах Драверта».
В протоколе заседания, который есть в распоряжении Города55, говорится, что застройщик микрорайона на Левобережье — компания «Брусника» — готова участвовать в «финансировании строительства объектов социальной инфраструктуры в форме строительства школы на 1550 мест». По этой причине городской администрации рекомендовали выдать застройщику разрешение на возведение и дома, и школы. Тем не менее, пока этого еще не произошло.
«Пока не решен вопрос с РС (разрешение на строительство, — прим. Ред.) на дома и, соответственно, со школой», — прокомментировал Городу55 техдиректор «Брусники» Евгений Головкин.
Напомним, что третья очередь жилья в «Кварталах Драверта» должна появиться на участке площадью 11116 «квадратов». Он уже подготовлен для будущей стройки и огорожен забором. Как ранее рассказывал Город55, уральский застройщик с ноября пытается получить разрешение на строительство, но быстрому одобрению помешало выданное мэрии представление прокуратуры и работа на проектом дополнительного сбора с застройщиков.
В начале лета, кстати, показали, как будет выглядеть будущая школа на Левобережье. На ее строительство ориентировочно потребуется 3 млрд рублей.