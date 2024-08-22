Только рекомендация. В Омске еще не решили вопрос со стройкой школы на Крупской

В протоколе заседания, который есть в распоряжении Города55, говорится, что застройщик микрорайона на Левобережье — компания «Брусника» — готова участвовать в «финансировании строительства объектов социальной инфраструктуры в форме строительства школы на 1550 мест». По этой причине городской администрации рекомендовали выдать застройщику разрешение на возведение и дома, и школы. Тем не менее, пока этого еще не произошло.