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Эскиз школы на 1550 мест

Только рекомендация. В Омске еще не решили вопрос со стройкой школы на Крупской

22 августа 2024, 06:53
Фото: «Брусника»
Эскиз школы на 1550 мест

В Омске пока не разрешили построить школу и новый дом в «Кварталах Драверта»

Архитектурно-градостроительный совет области рекомендовал выдать разрешение на строительство объектов на Левобережье, но разрешительные документы от депарха застройщик еще не получил.

Городу55 стало известно, что архитектурно-градостроительный совет Омской области на последнем августовском заседании обсудил строительство многоквартирного жилого дома №3 и школы в «Кварталах Драверта».

В протоколе заседания, который есть в распоряжении Города55, говорится, что застройщик микрорайона на Левобережье — компания «Брусника» — готова участвовать в «финансировании строительства объектов социальной инфраструктуры в форме строительства школы на 1550 мест». По этой причине городской администрации рекомендовали выдать застройщику разрешение на возведение и дома, и школы. Тем не менее, пока этого еще не произошло.

«Пока не решен вопрос с РС (разрешение на строительство, — прим. Ред.) на дома и, соответственно, со школой», — прокомментировал Городу55 техдиректор «Брусники» Евгений Головкин.
Решение по вопросу «Брусники»Решение по вопросу «Брусники»
Решение по вопросу «Брусники»
Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, что третья очередь жилья в «Кварталах Драверта» должна появиться на участке площадью 11116 «квадратов». Он уже подготовлен для будущей стройки и огорожен забором. Как ранее рассказывал Город55, уральский застройщик с ноября пытается получить разрешение на строительство, но быстрому одобрению помешало выданное мэрии представление прокуратуры и работа на проектом дополнительного сбора с застройщиков.

В начале лета, кстати, показали, как будет выглядеть будущая школа на Левобережье. На ее строительство ориентировочно потребуется 3 млрд рублей.

Минимум три миллиарда. Проект новой школы на Левобережье Омска отправили в экспертизу
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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Школа#Строительство#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Департамент архитектуры#Архитектура#Брусника#Кварталы Драверта
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