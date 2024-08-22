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Posted Сегодня, 02:42

Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

Иллюстрация

Сильный туман. В омском аэропорту задержали шесть рейсов

22 августа 2024, 02:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из-за сильного тумана в омском аэропорту задержали шесть самолетов

Погодные условия не позволяют осуществить запланированные рейсы. Омск окутал туман, из-за которого видимость на взлетной полосе упала до 200 метров. Пассажиры в ожидании своих рейсов.

Сегодня, 22 августа, омский аэропорт столкнулся с серьезными проблемами из-за сильного тумана, который значительно ухудшил видимость на взлётно-посадочной полосе. По информации аэропорта, видимость упала до 200 метров, что привело к задержкам сразу шести авиарейсов, среди которых рейсы компаний:

  • Аэрофлот, рейс СУ1763 в Москву — ориентировочное время вылета 09:45
  • Россия, рейс ФВ6472 в Санкт-Петербург — время вылета 09:40
  • Аэрофлот, рейс СУ292 в Сочи — время вылета 09:40
  • Аэрофлот, рейс СУ1639 в Москву — время вылета 10:50
  • Северный ветер, рейс КЛ760 в Казань — время вылета 09:30
  • Уральские авиалинии, рейс У6388 в Москву — время вылета 08:40
Информация о задержкахИнформация о задержках
Информация о задержках
Фото: Омский аэропорт

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о своих рейсах и следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпаний. В связи с неблагоприятными погодными условиями, возможно, возникновение дополнительных задержек.

Город55 уже писал про задержки рейсов в аэропорту, которые в этом месяце происходили с завидной регулярностью. В основном они происходили из-за того, что самолет с опозданием вылетел из другого аэропорта.

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#Кристина Антоносян#Общество#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Аэропорт#Новости#Авиарейсы
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