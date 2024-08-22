Сильный туман. В омском аэропорту задержали шесть рейсов

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Сегодня, 22 августа, омский аэропорт столкнулся с серьезными проблемами из-за сильного тумана, который значительно ухудшил видимость на взлётно-посадочной полосе. По информации аэропорта, видимость упала до 200 метров, что привело к задержкам сразу шести авиарейсов, среди которых рейсы компаний:
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о своих рейсах и следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпаний. В связи с неблагоприятными погодными условиями, возможно, возникновение дополнительных задержек.
Город55 уже писал про задержки рейсов в аэропорту, которые в этом месяце происходили с завидной регулярностью. В основном они происходили из-за того, что самолет с опозданием вылетел из другого аэропорта.