Самые богатые омичи могут содержать город 2 года

Первое место по этому показателю занимает Темури Латария, чьи активы стоят в общей сложности 11,7 млрд рублей (это доходы Омска более чем за 3 месяца). Интересно, что в предыдущей версии рейтинга богатейших омичей в первой сотне были и люди с отрицательной стоимостью активов, но в текущую версию они не попали.