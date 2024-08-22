Самые богатые омичи могут содержать город 2 года

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Город55 составил очередную версию рейтинга самых богатых людей Омской области. Цифры в этом списке впечатляют: например, совокупная стоимость активов топа-100 более чем вдвое превышает годовой бюджет Омска — города с миллионным населением.
Напомним: после принятия последних поправок доходная часть городского бюджета превысила 43 млрд рублей, а расходная — 45 млрд. При этом активы 100 самых богатых жителей региона стоят в совокупности 94,27 млрд рублей.
Первое место по этому показателю занимает Темури Латария, чьи активы стоят в общей сложности 11,7 млрд рублей (это доходы Омска более чем за 3 месяца). Интересно, что в предыдущей версии рейтинга богатейших омичей в первой сотне были и люди с отрицательной стоимостью активов, но в текущую версию они не попали.