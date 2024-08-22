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Самые богатые омичи могут содержать город 2 года

22 августа 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
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На лидера рейтинга приходится четверть годового бюджета города.

Город55 составил очередную версию рейтинга самых богатых людей Омской области. Цифры в этом списке впечатляют: например, совокупная стоимость активов топа-100 более чем вдвое превышает годовой бюджет Омска — города с миллионным населением.

Напомним: после принятия последних поправок доходная часть городского бюджета превысила 43 млрд рублей, а расходная — 45 млрд. При этом активы 100 самых богатых жителей региона стоят в совокупности 94,27 млрд рублей.

Первое место по этому показателю занимает Темури Латария, чьи активы стоят в общей сложности 11,7 млрд рублей (это доходы Омска более чем за 3 месяца). Интересно, что в предыдущей версии рейтинга богатейших омичей в первой сотне были и люди с отрицательной стоимостью активов, но в текущую версию они не попали.

ТОП-100 богатых людей Омской области-2024
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#Политика#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Бюджет#Доход#Предприниматель#Новости
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