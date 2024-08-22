РЭО добавил в функционал федеральной системы учета ТКО новые модули

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Благодаря обновленным модулям заработает автоматический анализ данных и начнут формироваться готовые отчеты, пишет newsnn.ru.
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, модернизация системы поможет обеспечить удобство пользователей и сформировать комплексный подход к управлению процессами в сфере обращения с отходами. Новые модули будут служить для составления максимально объективных прогнозов, реализации самых передовых проектов, автоматического анализа информации и составления отчетности.
В публичном доступе находятся данные об объектах накопления ТКО, в том числе и сведения о способе складирования крупногабаритных отходов, информация о количестве, типе и технических характеристиках контейнеров для мусора, с опцией фильтрации по видам отходов, принимаемых на контейнерных площадках.
Согласно техзаданию Министерства природных ресурсов и экологии России, на первом этапе развития ФГИС УТКО в текущем году представители Российского экологического оператора добавили в систему следующие модули: реестр транспортирующих организаций — теперь на основании внесенных регоператорами договоров на транспортирование ТКО автоматически составляется перечень транспортных средств, занимающихся перевозками отходов; модуль взаимодействия пользователей ФГИС УТКО — обмен запросами между поставщиками с целью корректировки существующих сведений или добавления новых в систему.
Помимо этого, была проведена модернизация уже существующих модулей: аналитика по фактическому перемещению мусоровозов, сопоставление ее с потоками территориальных схем, выявление несоответствия плану транспортировки.
Согласно комментарию замглавы по цифровизации Российского экологического оператора Алексея Бурова, доработка функционала ФГИС УТКО в этом году проводится в том числе с ориентацией на потребности пользователей системы. До конца года к уже реализуемым инструментам добавятся аналитические панели-дашборды, с помощью которых планируется ускорять принятие управленческих решений на всех уровнях власти.
ФГИС УТКО запустили в работу 1 декабря 2023 года, и сейчас на платформе работают уже все российские регионы. Суммарно количество зарегистрированных пользователей побило отметку в 10 тысяч.