РЭО добавил в функционал федеральной системы учета ТКО новые модули

Согласно комментарию замглавы по цифровизации Российского экологического оператора Алексея Бурова, доработка функционала ФГИС УТКО в этом году проводится в том числе с ориентацией на потребности пользователей системы. До конца года к уже реализуемым инструментам добавятся аналитические панели-дашборды, с помощью которых планируется ускорять принятие управленческих решений на всех уровнях власти.