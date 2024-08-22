Потенциал есть у всех. Звягин сообщил, кто станет главным вратарем омского Авангарда

Во время итоговой пресс-конференции Звягин отметил, что на данный момент ни один из трёх вратарей — Михаил Бердин, Илья Проскуряков и Павел Хомченко — не демонстрирует оптимальную форму. Однако тренер уверен, что у каждого из них есть шанс улучшить свои показатели и завоевать место в стартовом составе. Время на это есть.