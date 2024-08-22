Потенциал есть у всех. Звягин сообщил, кто станет главным вратарем омского Авангарда

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
После захватывающего матча с «Барысом», который завершился победой «Авангарда» в овертайме со счётом 4:3, главный тренер команды Сергей Звягин поделился своими мыслями о вратарской линии клуба. Несмотря на то, что омичи вели в счёте 3:0, напряжённая концовка встречи заставила болельщиков переживать до последней минуты.
Во время итоговой пресс-конференции Звягин отметил, что на данный момент ни один из трёх вратарей — Михаил Бердин, Илья Проскуряков и Павел Хомченко — не демонстрирует оптимальную форму. Однако тренер уверен, что у каждого из них есть шанс улучшить свои показатели и завоевать место в стартовом составе. Время на это есть.
«Михаил Бердин не был приглашен на роль первого номера, ее еще нужно завоевать. У нас три хороших вратаря, ребята работают на полную, никому место просто так не дается. Михаил также примет участие в турнире, он плотно занимается, как и остальные вратари. Я не думаю, что любой из них в своей оптимальной форме на данный момент, но у нас есть время перед началом регулярки», — рассказал наставник омичей.
Напомним, что во время матча произошла драка. Силовой прием Марка Вербы не пришелся по душе сопернику Натану Болье.