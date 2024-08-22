Омская гимназия №117 заняла место среди 500 школ, чьи выпускники попали в лучшие ВУЗы

Всего в рейтинг группы «RAEX» попало 500 учебных заведений со всей России: ключевыми критериями, которые анализировали специалисты, стали средние баллы, а также доли выпускников, зачисленных в учебные заведения на бюджетной основе, на целевые или платные места и на основании результатов олимпиад. В расчет исследователи принимали временной период с 2015 по 2024 год.