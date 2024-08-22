Омская гимназия №117 заняла место среди 500 школ, чьи выпускники попали в лучшие ВУЗы

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Всего в рейтинг группы «RAEX» попало 500 учебных заведений со всей России: ключевыми критериями, которые анализировали специалисты, стали средние баллы, а также доли выпускников, зачисленных в учебные заведения на бюджетной основе, на целевые или платные места и на основании результатов олимпиад. В расчет исследователи принимали временной период с 2015 по 2024 год.
Согласно результатам рейтинга по среднему баллу выпускников, омская гимназия №117 занимает 460 место «топа» со значением 45,513. Отметим, что безусловным лидером в этом критерии стал лицей НИУ ВШЭ в Москве — там средний бал выпускников за минувшие 9 лет равен 1000. Последнее место по среднему баллу заняла московская школа №1590 — он у учебного заведения равняется 43,329.
Однако по другим критериям измерения «успешности» учебных заведений, складывается прямо противоположная ситуация: например, 45% выпускников гимназии №117 поступают на бюджетные места, несколько меньше показатель гимназистов, поступивших на целевое обучение — он равен 36,7%. По олимпиадам и без вступительных испытаний в ведущие университеты поступили 18,3% выпускников.
Примечательно, что по перечисленным альтернативным показателям, предыдущий «топ» рейтинга проигрывает омской гимназии: выпускники лицея НИУ ВШЭ поступали на бюджет в 21,3% случаев, по договорам и целевому обучению — в 62% случаев, а по результатам олимпиад в 16,7%.
Напомним, сегодня Город55 представил свой рейтинг: топ-100 богатых людей Омской области: как оказалось, капиталы некоторых из них могут обеспечить содержание города на протяжении 2 лет, однако места в списке хватило не всем.