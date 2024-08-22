ОКР рассказал о старте проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее»

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Портал newstracker.ru сообщает, что список вошли молодые спортсмены в возрасте 14–16 лет, которые выступают в олимпийских видах спорта. Для их подготовки в ОКР был разработан специальный проект «Олимпийский резерв — детям лучшее». Презентация проекта прошла 21 августа в Москве.
Особое внимание проект уделяет регионам России, где юные спортсмены только начинают свой путь. Он создан, чтобы помочь сохранить мотивацию детей при выборе спорта в качестве профессии и не допустить разрушения системы подготовки спортсменов. Основные усилия комитета сейчас направлены на формирование нового поколения российских спортсменов, которым в будущем предстоит выступать за Россию на крупных соревнованиях.
На данном этапе сформирован пофамильный список олимпийского резерва, он будет корректироваться каждый год. В список попали 1124 представителя 35 видов спорта, которые, по предварительной информации, включены в программу следующих юношеских Олимпийских игр. Всего в списке присутствуют спортсмены из 78 регионов страны. Первой проверкой для них станут юношеские Олимпийские игры в Сенегале, которые состоятся в 2026 году. Сборная России сможет поехать туда без ограничений и со всеми национальными атрибутами.
На реализацию проекта до конца года будет выделено 230 миллионов рублей. Главная цель проекта — высокий результат на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и Брисбене, а также на зимних Олимпиадах 2030 и 2034 годов.
На следующий день после презентации проекта в ОКР состоялась научная конференция, приуроченная к десятилетию создания инновационного центра ОКР. Центр работает на базе трёх площадок не только с представителями российской сборной, но и с юными спортсменами. В его работе используются уникальные технологии и научно-методические разработки. На конференции обсуждались вопросы формирования и поддержки олимпийского резерва. ОКР обладает всеми ресурсами для поддержки атлетов, которые заслужили право войти в олимпийский резерв.