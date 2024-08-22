ОКР рассказал о старте проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее»

На данном этапе сформирован пофамильный список олимпийского резерва, он будет корректироваться каждый год. В список попали 1124 представителя 35 видов спорта, которые, по предварительной информации, включены в программу следующих юношеских Олимпийских игр. Всего в списке присутствуют спортсмены из 78 регионов страны. Первой проверкой для них станут юношеские Олимпийские игры в Сенегале, которые состоятся в 2026 году. Сборная России сможет поехать туда без ограничений и со всеми национальными атрибутами.