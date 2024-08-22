Новый жилой комплекс. В Омске поддержали проект высоток на месте бывшей ТЭЦ-1

В распоряжении Города55 оказался протокол заседания архитектурно-градостроительного совета Омской области, которое состоялось на прошлой неделе. Заседание оказалось закрытым, поэтому попасть туда могли только строители, архитекторы и люди, которые связаны со строительством. На нем снова обсудили застройку элитным жильем исторической части Омской крепости и территории бывшей ТЭЦ-1. Ранее мы писали, что эта идея вызвала активные споры среди горожан, а в ВООПИК даже начали собирать подписи против строительства в знаковом месте.