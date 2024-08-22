Новый жилой комплекс. В Омске поддержали проект высоток на месте бывшей ТЭЦ-1

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В распоряжении Города55 оказался протокол заседания архитектурно-градостроительного совета Омской области, которое состоялось на прошлой неделе. Заседание оказалось закрытым, поэтому попасть туда могли только строители, архитекторы и люди, которые связаны со строительством. На нем снова обсудили застройку элитным жильем исторической части Омской крепости и территории бывшей ТЭЦ-1. Ранее мы писали, что эта идея вызвала активные споры среди горожан, а в ВООПИК даже начали собирать подписи против строительства в знаковом месте.
Интересно, что ранее на июльском заседании городского архитектурного совета проект раскритиковали и рекомендовали провести общественные слушания. Однако у членов архитектурно-градостроительного совета области мнение по вопросу оказалось противоположным. В итоге решили поддержать «инвестиционную инициативу» компании «Основа Холдинг». Так что в Центральном округе на улице Некрасова все-таки начнется строительство нового жилого комплекса. Однако разрешение пока не выдали.
Отметим, что площадь земельного участка составляет 28 024 кв.м, площадь помещений МКД — 73 130 кв.м, площадь застройки — 11 300 кв. м.
Напомним, что о планах построить новый жилой квартал на территории бывшей ТЭЦ-1 неподалеку от Омской крепости сообщил депутат Госдумы от Омской области Игорь Антропенко еще осенью 2021 года. Разработкой проекта занималось московское архитектурного бюро ASADOV.
Представленные на прошлом совете эскизы несколько отличались от ранее показанных. Глава бюро Александр Асадов рассказал, что на стрелке Иртыша и Оми планируют возвести высотку. По его словам, квартал должен соответствовать общемировым трендам, включая здание повышенной этажности — до 25 метров. Кроме того, на новых изображениях появился дополнительный пешеходный мост через Омь.
Ранее мы писали большой материал, в котором представлены аргументы омских архитекторов и жителей, выступивших против застройки территории ТЭЦ-1 жильем. Подробности читайте по ссылке ниже.