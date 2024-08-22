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Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Иллюстрация

Новый и. о. В структуре омского Минспорта определились с руководителем

22 августа 2024, 03:34
Фото: 1MI
Иллюстрация

В структуре омского Минспорта назначили нового руководителя

Чиновница заменила на этом посту Наталью Калугину, которая возглавляла учреждение с 2020 года.

В Омске произошли очередные кадровые изменения в бюджетном учреждении «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних». Как сообщает «Суперомск», кресло исполняющей обязанности директора займет Татьяна Лесогор, которая пришла на смену Натальи Калугиной, возглавлявшую учреждение с 2020 года.

Эта рокировка произошла на фоне завершения сезона, что может говорить о каких-то обновлениях в работе учреждения в будущем. Возможно, новый начальник принесет новые идеи и опыт в структуру учреждения и организацию оздоровления, отдыха и досуга детей. Однако учитывая приставку «и. о.», вполне вероятно, что на пост в скором времени назначат другого человека, либо же саму Татьяну.

Добавим, что учредителями «Дирекции» являются омские Минимущества и Минспорта. Новому директору предстоит много работы.

Ранее Город55 писал о переназначении заместителя министра промышленности Баира Хаирова. Мужчина находился на этом посту целый год, вот и пришло время для его переназначения.

В Омской области переназначили замминистра Хаирова на его же пост
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#Кристина Антоносян#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Новости#Минспорта#Минимущества
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