Новый и. о. В структуре омского Минспорта определились с руководителем

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:42
В Омске произошли очередные кадровые изменения в бюджетном учреждении «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних». Как сообщает «Суперомск», кресло исполняющей обязанности директора займет Татьяна Лесогор, которая пришла на смену Натальи Калугиной, возглавлявшую учреждение с 2020 года.
Эта рокировка произошла на фоне завершения сезона, что может говорить о каких-то обновлениях в работе учреждения в будущем. Возможно, новый начальник принесет новые идеи и опыт в структуру учреждения и организацию оздоровления, отдыха и досуга детей. Однако учитывая приставку «и. о.», вполне вероятно, что на пост в скором времени назначат другого человека, либо же саму Татьяну.
Добавим, что учредителями «Дирекции» являются омские Минимущества и Минспорта. Новому директору предстоит много работы.
Ранее Город55 писал о переназначении заместителя министра промышленности Баира Хаирова. Мужчина находился на этом посту целый год, вот и пришло время для его переназначения.