Новый и. о. В структуре омского Минспорта определились с руководителем

Эта рокировка произошла на фоне завершения сезона, что может говорить о каких-то обновлениях в работе учреждения в будущем. Возможно, новый начальник принесет новые идеи и опыт в структуру учреждения и организацию оздоровления, отдыха и досуга детей. Однако учитывая приставку «и. о.», вполне вероятно, что на пост в скором времени назначат другого человека, либо же саму Татьяну.