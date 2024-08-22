Мошенники в Забайкалье похитили у пенсионера 200 тысяч, которые тот копил на похороны

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
На телефон 86-летнему пенсионеру позвонила девушка и сказала, что его знакомая попала в ДТП, из-за того, что переходила дорогу в неположенном месте. Мошенница утверждала, что знакомой пенсионера сломано два ребра, имеются телесные повреждения, и что якобы из-за нее пострадал водитель автомашины, пишет zabnews.ru.
Девушка сказала, что необходимо передать денежные средства. Затем с ним начала разговаривать якобы его знакомая, которая попросила помочь ей. Через два часа к пенсионеру пришёл мужчина, который забрал у мужчины деньги.
Мошенника, который забрал деньги у пенсионера, через некоторое время задержали. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с осуждённого взыскано 200 тысяч рублей в пользу потерпевшего.