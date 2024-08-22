Мошенники в Забайкалье похитили у пенсионера 200 тысяч, которые тот копил на похороны

Мошенники в Забайкалье похитили у пенсионера 200 тысяч рублей. Эти деньги мужчина откладывал с пенсии себе на похороны. Об этом сообщает пресс-служба Читинского районного суда.