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Мошенники в Забайкалье похитили у пенсионера 200 тысяч, которые тот копил на похороны

22 августа 2024, 17:41
Мошенники в Забайкалье похитили у пенсионера 200 тысяч рублей. Эти деньги мужчина откладывал с пенсии себе на похороны. Об этом сообщает пресс-служба Читинского районного суда.

На телефон 86-летнему пенсионеру позвонила девушка и сказала, что его знакомая попала в ДТП, из-за того, что переходила дорогу в неположенном месте. Мошенница утверждала, что знакомой пенсионера сломано два ребра, имеются телесные повреждения, и что якобы из-за нее пострадал водитель автомашины, пишет zabnews.ru.

Девушка сказала, что необходимо передать денежные средства. Затем с ним начала разговаривать якобы его знакомая, которая попросила помочь ей. Через два часа к пенсионеру пришёл мужчина, который забрал у мужчины деньги.

Мошенника, который забрал деньги у пенсионера, через некоторое время задержали. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с осуждённого взыскано 200 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

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