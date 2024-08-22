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Published Сегодня, 07:50

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Updated Сегодня, 08:06

В Омской области появится новая хирургическая клиника для бойцов СВО

Лечат бойцов СВО. В Омске начали строить новый хирургический корпус

22 августа 2024, 07:50
Фото: Правительство Омской области

В Омской области появится новая хирургическая клиника для бойцов СВО

Как сообщил губернатор, новый корпус станет вкладом в поддержку тех, кто защищает нашу страну. Омск продолжает развивать свою медицинскую инфраструктуру, и этот проект станет важным этапом в обеспечении доступности и качества медицинских услуг для всех жителей региона.

Как рассказали в пресс-службе правительства Омской области, в Омске приступили к строительству нового хирургического корпуса на базе Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ). Это значимый шаг, который обеспечит доступ к высококачественной медицинской помощи как для жителей региона, так и для участников специальной военной операции (СВО) из Омской области и других субъектов страны.

«Приступаем к созданию нового хирургического корпуса на базе КМХЦ. Медицинскую помощь здесь будут получать жители области, а также участники СВО из нашего региона и других субъектов страны», — сообщил губернатор Хоценко у себя в телеграм-канале.

Клинический медико-хирургический центр уже зарекомендовал себя как учреждение, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь. Специалисты КМХЦ активно работают с пострадавшими от обстрелов жителей Донбасса и оказывают помощь раненым бойцам СВО, используя современные методики лечения. Новый корпус позволит значительно расширить возможности центра, улучшив качество обслуживания и увеличив количество пациентов, которые смогут получить необходимую медицинскую помощь.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Медицина#Правительство#Новости#Клиника#Хоценко
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