Лечат бойцов СВО. В Омске начали строить новый хирургический корпус

Как рассказали в пресс-службе правительства Омской области, в Омске приступили к строительству нового хирургического корпуса на базе Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ). Это значимый шаг, который обеспечит доступ к высококачественной медицинской помощи как для жителей региона, так и для участников специальной военной операции (СВО) из Омской области и других субъектов страны.