Лечат бойцов СВО. В Омске начали строить новый хирургический корпус

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Как рассказали в пресс-службе правительства Омской области, в Омске приступили к строительству нового хирургического корпуса на базе Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ). Это значимый шаг, который обеспечит доступ к высококачественной медицинской помощи как для жителей региона, так и для участников специальной военной операции (СВО) из Омской области и других субъектов страны.
«Приступаем к созданию нового хирургического корпуса на базе КМХЦ. Медицинскую помощь здесь будут получать жители области, а также участники СВО из нашего региона и других субъектов страны», — сообщил губернатор Хоценко у себя в телеграм-канале.
Клинический медико-хирургический центр уже зарекомендовал себя как учреждение, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь. Специалисты КМХЦ активно работают с пострадавшими от обстрелов жителей Донбасса и оказывают помощь раненым бойцам СВО, используя современные методики лечения. Новый корпус позволит значительно расширить возможности центра, улучшив качество обслуживания и увеличив количество пациентов, которые смогут получить необходимую медицинскую помощь.