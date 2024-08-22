Кузбассовцам назвали размер средней зарплаты в регионе

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
По данным ведомства, среди регионов СФО по уровню зарплат Кузбасс занял четвертое место. На первом месте расположился Красноярский край — там средняя заработная плата составила 96 026 рублей, пишет sibdepo.ru.
Также больше, чем в Кузбассе, зарабатывают в Иркутской области — 89 478 рублей и Томской области 82 180 рублей. Выше среднего в Кузбассе зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых (111 027 рублей).
Кроме того, высокий доход у специалистов в профессиональных сферах (89 051 рубль), преподавателей (86 672 рубля), а также госслужащих и военных (86 579 рублей).
Отмечается, что самые низкие зарплаты в Кемеровской области у сотрудников гостиниц и общепита (43 458 рублей) и администраторов (45 638 рублей).