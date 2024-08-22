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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Кузбассовцам назвали размер средней зарплаты в регионе

22 августа 2024, 12:59
По итогам июня 2024 года в Кузбассе среднемесячная заработная плата года составила 79 856 рублей. За год она выросла на 16,3%. Об этом сообщает Кемеровостат.

По данным ведомства, среди регионов СФО по уровню зарплат Кузбасс занял четвертое место. На первом месте расположился Красноярский край — там средняя заработная плата составила 96 026 рублей, пишет sibdepo.ru.

Также больше, чем в Кузбассе, зарабатывают в Иркутской области — 89 478 рублей и Томской области 82 180 рублей. Выше среднего в Кузбассе зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых (111 027 рублей).

Кроме того, высокий доход у специалистов в профессиональных сферах (89 051 рубль), преподавателей (86 672 рубля), а также госслужащих и военных (86 579 рублей).

Отмечается, что самые низкие зарплаты в Кемеровской области у сотрудников гостиниц и общепита (43 458 рублей) и администраторов (45 638 рублей).

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