Диетолог развеяла главные мифы о яблоках

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Лазуренко отметила, что подобные яблоки есть можно, но при определенных условиях — «если это яблоко вы только сорвали со своего собственного дерева на своем участке, и вы точно знаете, как растет это яблоко, чем вы обрабатываете и так далее, и здесь же вы отрезали кусочек и съели».
В противном случае высок риск, что с яблоком в организм попадут болезнетворные микробы, и «организм будет себя чувствовать несчастливо», сообщает sibdepo.ru.
«Яблоко — это источник углеводов, а все мы прекрасно знаем, что на углеводной почве очень хорошо могут размножаться всевозможные бактерии. И если червяк сделал там дырочку, яблоко какое-то время побыло в таком состоянии, вероятность, что там появились какие-то микроорганизмы, тоже достаточно высокая. Поэтому все-таки стоит ориентироваться при выборе на целостный плод, ровный со всех сторон», — сказала диетолог.
Наталья Лазуренко добавила, что тем потребителям, которые больше опасаются отравления организма «лишней химией», стоит ориентироваться на сезонные яблоки: «Нежелательно, чтобы они долго ждали, откуда-то из непонятных стран приехали, где мы не знаем точно, сколько в транспортировке провел этот плод, чем обрабатывался», — резюмировала эксперт.