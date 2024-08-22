Диетолог развеяла главные мифы о яблоках

Лазуренко отметила, что подобные яблоки есть можно, но при определенных условиях — «если это яблоко вы только сорвали со своего собственного дерева на своем участке, и вы точно знаете, как растет это яблоко, чем вы обрабатываете и так далее, и здесь же вы отрезали кусочек и съели».