Жди меня: абсолютное большинство омичей хотя бы раз теряли своих питомцев

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
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Updated Сегодня, 11:49
Но даже исчезновение питомца зачастую не меняет подход к обеспечению его безопасности дома и во время прогулок: многие продолжают выпускать животных на улицу, а почти половина владельцев кошек не ставят сетки.
Целью опроса было изучить отношение жителей Омска к вопросам безопасности своих питомцев и подход к ее обеспечению. Респондентам — свыше полутора тысяч владельцев кошек и собак по всей стране — предлагалось ответить на серию соответствующих вопросов.
Оказалось, что абсолютное большинство (86%) хотя бы раз в жизни теряли своих питомцев. Почти половина из них (или 49% от общего количества участников опроса) — два и более раз. Собак теряли чаще, чем кошек (83% против 77%).
Чаще всего собаки жителей Омска теряются в результате прогулок без поводка (70%), во время прогулок в праздники, когда животное срывается с поводка, испугавшись фейерверка (50%), во время поездок на дачу, когда животное убегает с придомовой территории, находясь на ней без поводка и, как правило, без присмотра (38%). Реже — из-за самовыгула (15%).
Исчезновение животного на самовыгуле — проблема в основном владельцев кошек. Опрос омичей показал, что из числа респондентов, хотя бы раз потерявших кошку, большинство (63%) лишились питомца именно в результате привычки выпускать животное на улицу в городе или на даче. Вторая распространенная причина — отсутствие в доме сеток (60%) и в том числе сеток-«антикошек» (на отсутствие более прочных сеток, чем «москитки», указали 38% опрошенных). Почти половина респондентов потеряли питомца, взяв его с собой на дачу (40%). А еще трети (39%) — в результате выгула кота на шлейке.
* Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в августе 2024 года среди 1503 жителей в возрасте от 18 до 60 лет из городов-миллионников РФ.