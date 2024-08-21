Жди меня: абсолютное большинство омичей хотя бы раз теряли своих питомцев

Исчезновение животного на самовыгуле — проблема в основном владельцев кошек. Опрос омичей показал, что из числа респондентов, хотя бы раз потерявших кошку, большинство (63%) лишились питомца именно в результате привычки выпускать животное на улицу в городе или на даче. Вторая распространенная причина — отсутствие в доме сеток (60%) и в том числе сеток-«антикошек» (на отсутствие более прочных сеток, чем «москитки», указали 38% опрошенных). Почти половина респондентов потеряли питомца, взяв его с собой на дачу (40%). А еще трети (39%) — в результате выгула кота на шлейке.



* Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в августе 2024 года среди 1503 жителей в возрасте от 18 до 60 лет из городов-миллионников РФ.