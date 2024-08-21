Опасно дышать. В омском воздухе вновь обнаружены вредные вещества

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
Modified Сегодня, 02:48
Updated Сегодня, 02:48
Как рассказали в Обь-Иртышском УГМС, в понедельник, 19 августа, в одном из округов Омска зафиксировано повышенное содержание вредных веществ. Так, в пробах воздуха в Октябрьском округе найдено повышенное содержании хлороводорода, концентрация которого составила 1,1 ПДК. Содержание других вредных веществ оставалось в пределах нормы, однако экологическую ситуацию держат на контроле.
Начиная с вечера 20 августа и до утра 21 августа, в Омске был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Это значит, что атмосферные условия не будут способствовать рассеиванию вредных выбросов, что может привести к их накоплению и дальнейшему ухудшению качества воздуха. В таких ситуациях предприятиям рекомендуется снизить объемы выбросов, чтобы минимизировать потенциальный ущерб для здоровья населения.
Такой режим в Омске, напомним, объявляют очень часто. В воскресенье, 18 августа, в городе также наблюдалось «ядовитое» состояние атмосферы.