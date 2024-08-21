Опасно дышать. В омском воздухе вновь обнаружены вредные вещества

Начиная с вечера 20 августа и до утра 21 августа, в Омске был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Это значит, что атмосферные условия не будут способствовать рассеиванию вредных выбросов, что может привести к их накоплению и дальнейшему ухудшению качества воздуха. В таких ситуациях предприятиям рекомендуется снизить объемы выбросов, чтобы минимизировать потенциальный ущерб для здоровья населения.