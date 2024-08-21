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Published Сегодня, 02:35

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Updated Сегодня, 02:48

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Опасно дышать. В омском воздухе вновь обнаружены вредные вещества

21 августа 2024, 02:35
Фото: 1MI
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В Омске в очередной раз зафиксировано превышение вредных веществ в атмосфере

Объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Предприятиям необходимо уменьшить выбросы в атмосферу.

Как рассказали в Обь-Иртышском УГМС, в понедельник, 19 августа, в одном из округов Омска зафиксировано повышенное содержание вредных веществ. Так, в пробах воздуха в Октябрьском округе найдено повышенное содержании хлороводорода, концентрация которого составила 1,1 ПДК. Содержание других вредных веществ оставалось в пределах нормы, однако экологическую ситуацию держат на контроле.

Начиная с вечера 20 августа и до утра 21 августа, в Омске был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Это значит, что атмосферные условия не будут способствовать рассеиванию вредных выбросов, что может привести к их накоплению и дальнейшему ухудшению качества воздуха. В таких ситуациях предприятиям рекомендуется снизить объемы выбросов, чтобы минимизировать потенциальный ущерб для здоровья населения.

Такой режим в Омске, напомним, объявляют очень часто. В воскресенье, 18 августа, в городе также наблюдалось «ядовитое» состояние атмосферы.

Опасный воздух. Для омских предприятий объявили режим «черного неба»
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#Кристина Антоносян#Общество#Экология#Омск#Омская область#Новости#Режим нму#Обь-Иртышское УГМС#Неблагоприятные условия
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