Виноват внушительный утильсбор. Подорожают ли осенью в России кредитные автомобили

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По данным аналитиков из агентства «Автостат» в прошлом месяце в России продали 136,2 тысячи новых авто. Это на 9,5% превышает продажи июня 2024-го и на 42,4% — июля 2023-го. Всего же с начала года успели продать уже 855,5 тысяч автомобилей на общую сумму 2,53 трлн рублей. То есть в среднем за машину, как сообщают «Новые известия», покупатели отдавали 2,96 млн.
Возможно, такой всплеск приобретения авто объясняется вводом в скором времени дополнительных 255,6 тысяч рублей утильсбора. Переплачивать ведь мало кому захочется, плюс стоит вспомнить и про выросшую ключевую ставку.
Как только вырастет утильсбор, россиянам за самую востребованную модель — а это Haval Jolion — придется отдать 2,36 млн рублей + 255,6 тысяч утильсбора. Если у вас будет 880 тысяч на первоначальный сбор, занять на срок в 60 месяцев потребуется 1,735 млн. Ежемесячно за автокредит вы будет отдавать почти 49,5 тысяч рублей, а за весь срок «набежит» переплата в 1,3 млн. Приятного мало.
Скорее всего, это не остановит большинство россиян от покупки нового авто за несколько миллионов рублей. Однако рынок, по мнению экспертов, все же изменится. «Бешеная скупка» авто, которая происходит сейчас, скоро приведет к насыщению. В выигрыше же останутся те компании, у которых есть собственные субсидированные кредитные программы. Кстати, лазейка с выросшим утильсбором все же есть. Кто-то точно обратит внимание на возможность привоза подержанной машины в возрасте 3-5 лет в частном порядке.