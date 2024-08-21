Виноват внушительный утильсбор. Подорожают ли осенью в России кредитные автомобили

Скорее всего, это не остановит большинство россиян от покупки нового авто за несколько миллионов рублей. Однако рынок, по мнению экспертов, все же изменится. «Бешеная скупка» авто, которая происходит сейчас, скоро приведет к насыщению. В выигрыше же останутся те компании, у которых есть собственные субсидированные кредитные программы. Кстати, лазейка с выросшим утильсбором все же есть. Кто-то точно обратит внимание на возможность привоза подержанной машины в возрасте 3-5 лет в частном порядке.