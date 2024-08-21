В Омской области ищут главного лесничего на зарплату до 62 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
В Знаменском районе Омской области открыли вакансию для главного лесничего. Ему готовы платить от 47 000 до 62 500 рублей. Вакансии от кандидатов принимают до 10 сентября.
Лесничему предстоит заниматься геологическими работами, следить за пожарной безопасностью, пресекать незаконную рубку леса, заниматься договорами по аренде и купле-продаже лесных насаждений.
Кандидатам на должность необходимо иметь высшее образование и стаж государственной службы. Работа предполагает ненормированный график и командировки.
Ранее Город55 сообщал, что мэрии Омска в срочном порядке потребовались рабочие и водители. Самая высокая зарплата ждет машинистов асфальтоукладчика — от 100 тысяч рублей.