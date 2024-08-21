В Омске выставили на аукцион памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана

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Published Сегодня, 06:31
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Завтра, 22 августа, в Омске начнется аукцион по продаже здания на улице 10 лет Октября, 44. Заявки от участников торгов принимают до 16 сентября. Начальная цена лота — 34 495 511 рублей. Шаг аукциона — 1 724 775 рублей. Общая площадь помещений составляет 603,6 квадратных метра.
Здание является памятником архитектуры регионального значения «Дом доходный Н. А. Гутермахера и Лермана» 1900-х годов постройки. В 1918–1919 годах там располагался штаб чехословацких войск и французская военная миссия. Сейчас помещения частично сдают под предпринимательскую деятельность. На нового собственника ляжет обязательство по сохранению памятника архитектуры.
В январе депутаты Горсовета внесли памятник архитектуры в программу приватизации на 2024 год, а в июле распоряжение о продаже здания подписал мэр Омска Сергей Шелест.