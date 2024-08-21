В Омске выставили на аукцион памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана

Здание является памятником архитектуры регионального значения «Дом доходный Н. А. Гутермахера и Лермана» 1900-х годов постройки. В 1918–1919 годах там располагался штаб чехословацких войск и французская военная миссия. Сейчас помещения частично сдают под предпринимательскую деятельность. На нового собственника ляжет обязательство по сохранению памятника архитектуры.