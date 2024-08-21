Ученые нашли способ защитить города от наводнений

Отмечается, что глобальные изменения климата принесут больше стихийных бедствий, поэтому жители городов чаще станут страдать от наводнений. И важно, чтобы люди были подготовлены к подобным ситуациям. Ученые отмечают, что перестраивать города не будут, но полученные данные можно доносить до будущих инженеров-строителей, чтобы они могли учитывать потенциальное влияние застройки на опасность наводнений.