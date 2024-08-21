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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Ученые нашли способ защитить города от наводнений

Ученые нашли способ защитить города от наводнений

21 августа 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
На устойчивость города к ударам стихии влияют дизайн улиц и расположение зданий. Эксперты при изучении данного вопроса воспользовались тем же подходом, который физики используют во время изучения элементов в сложных материальных системах.

В журнале Nature Communications опубликовано исследование, которое позволит создать новый подход к моделированию наводнений. Ученые отмечают, что данные результаты будут полезны при анализе глобальных колебаний риска наводнений. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.

Специалистам удалось создать новую модель, которая позволит легче оценивать риски наводнений из-за изменения застройки. Ориентиром для ученых стало изучение физиками сложных систем вроде неупорядоченных твердых тел и сложных жидкостей. Это помогло вывести универсальные принципы, которые объясняют различия в уровне опасности наводнений. Новая модель позволяет специалистам прогнозировать опасность наводнений в масштабах квартала. Она также показывает, что существует связь между формой городов, экстремальными осадками и уроном от наводнений.

Отмечается, что глобальные изменения климата принесут больше стихийных бедствий, поэтому жители городов чаще станут страдать от наводнений. И важно, чтобы люди были подготовлены к подобным ситуациям. Ученые отмечают, что перестраивать города не будут, но полученные данные можно доносить до будущих инженеров-строителей, чтобы они могли учитывать потенциальное влияние застройки на опасность наводнений.

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