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«Иртышское пароходство» заключило контракт с компанией из Уфы

У «Иртышского пароходства» появился «поклажедатель» из Башкирии

21 августа 2024, 10:03
Фото: 1MI

«Иртышское пароходство» заключило контракт с компанией из Уфы

За перевозку топлива до села в ЯНАО омская компания получит больше 300 млн рублей.

Публичное акционерное общество «Иртышское речное пароходство» на днях заключило сделку, которая, согласно официальному сообщению, является «существенной», но не «крупной». Контрагент в этом случае — прописанное в Уфе акционерное общество «Башнефтегеофизика», которое выступает в роли «поклажедателя».

«Хранитель обязуется осуществить поставку топлива (ДТ-А-К5) из г. Омск в п.Гыда, а также хранение и отпуск топлива, поставленного Поклажедателю, — говорится в официальном сообщении, — а Поклажедатель обязуется принять поставленное топливо и передать на хранение по акту приема-передачи, а также оплачивать оказываемые Хранителем услуги согласно Договору».

Цена вопроса — «ориентировочно» 317,38 млн рублей, договор действует до 31 мая 2025 года. Уточним, что поселок Гыда находится в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, у места впадения реки Гыда в Гыданскую губу Карского моря.

ПАО «Иртышское речное пароходство» зарегистрировано в Омске на проспекте Маркса, в одном здании с администрацией «Обьиртышводпуть». Его специализация — речные грузоперевозки, основной учредитель — Ахтям Мухутдинов. Месяц назад Город55 писал, что ИРП выплатило своим акционерам почти 300 млн рублей дивидендов.

«Иртышское речное пароходство» выплатило почти 300 млн рублей дивидендов
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Иртышское пароходство
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