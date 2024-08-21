У «Иртышского пароходства» появился «поклажедатель» из Башкирии

Публичное акционерное общество «Иртышское речное пароходство» на днях заключило сделку, которая, согласно официальному сообщению, является «существенной», но не «крупной». Контрагент в этом случае — прописанное в Уфе акционерное общество «Башнефтегеофизика», которое выступает в роли «поклажедателя».