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Три месяца без зарплаты. В Омской области рабочие ЖКХ устроили забастовку

21 августа 2024, 05:28
Фото: 1MI
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В Омской области сотрудники сельского ЖКХ бастуют из-за отсутствия зарплаты

Критическая ситуация возникла на муниципальном предприятии. Здесь работники уже три месяца ждут своих честно заработанных денег. Но им не могут их выплатить из-за арестованных счетов компании.

В селе Знаменское возникла критическая ситуация на муниципальном предприятии «Знаменское ЖКХ», которое отвечает за горячую воду и отопление. Из-за долгов по зарплатам, накопившихся за три месяца, сотрудники устроили забастовку 20 августа. По информации «Омск-информа», счета компании арестованы, и все средства идут на погашение долгов. Запасы угля и дров исчерпаны, а впереди зима, и ситуация становится все более тревожной.

Причина финансовых проблем предприятия кроется в уголовном деле против бывшего директора Владимира Канайкина, считает издание. По версии следствия, он заключал договоры на закупку дров для котельных, но обманывал поставщиков. Деньги за дрова он получал в большем объеме, чем было поставлено, а «лишние» средства возвращал наличными себе. В результате он «наварился» на 1,781 миллиона рублей, потратив их на личные нужды.

Теперь предприятие не может обеспечить своих работников зарплатами и закупить необходимые ресурсы для отопительного сезона. Рабочие требуют решения проблемы, чтобы избежать дальнейших последствий.

Город55 уже писал о ситуации с мошенничеством при закупке дров для нужд котельных. Обвиняемый свою вину не признал. Первым руководителем стал Канайкин, а сменил его Гоков.

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#Кристина Антоносян#Общество#ЖКХ#Омск#Омская область#Зарплата#Новости#Знаменский район
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