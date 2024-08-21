Три месяца без зарплаты. В Омской области рабочие ЖКХ устроили забастовку

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В селе Знаменское возникла критическая ситуация на муниципальном предприятии «Знаменское ЖКХ», которое отвечает за горячую воду и отопление. Из-за долгов по зарплатам, накопившихся за три месяца, сотрудники устроили забастовку 20 августа. По информации «Омск-информа», счета компании арестованы, и все средства идут на погашение долгов. Запасы угля и дров исчерпаны, а впереди зима, и ситуация становится все более тревожной.
Причина финансовых проблем предприятия кроется в уголовном деле против бывшего директора Владимира Канайкина, считает издание. По версии следствия, он заключал договоры на закупку дров для котельных, но обманывал поставщиков. Деньги за дрова он получал в большем объеме, чем было поставлено, а «лишние» средства возвращал наличными себе. В результате он «наварился» на 1,781 миллиона рублей, потратив их на личные нужды.
Теперь предприятие не может обеспечить своих работников зарплатами и закупить необходимые ресурсы для отопительного сезона. Рабочие требуют решения проблемы, чтобы избежать дальнейших последствий.
Город55 уже писал о ситуации с мошенничеством при закупке дров для нужд котельных. Обвиняемый свою вину не признал. Первым руководителем стал Канайкин, а сменил его Гоков.