Три месяца без зарплаты. В Омской области рабочие ЖКХ устроили забастовку

Причина финансовых проблем предприятия кроется в уголовном деле против бывшего директора Владимира Канайкина, считает издание. По версии следствия, он заключал договоры на закупку дров для котельных, но обманывал поставщиков. Деньги за дрова он получал в большем объеме, чем было поставлено, а «лишние» средства возвращал наличными себе. В результате он «наварился» на 1,781 миллиона рублей, потратив их на личные нужды.