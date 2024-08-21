С Нового года появится новый реестр неблагонадёжных

В реестре будет информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого. Формирование списка недобросовестных работодателей будет осуществляться на основе постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу с 1 января 2025 года. Работодатель будет находиться в реестре один год с момента последнего установленного нарушения, после чего, если не выявлено повторных нарушений, его автоматически исключат.