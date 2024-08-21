С Нового года появится новый реестр неблагонадёжных

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В распространенном сообщении говорится следующее:
«С 1 января 2025 года Роструд начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Реестр будет доступен на официальном сайте Роструда и станет публичным»
Следует добавить, что вносить работодателей в этот реестр Минтруда будет только на основании решения об административном правонарушении. В него будет входить рассмотрение, касающееся уклонения от оформления или ненадлежащего оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора вместо трудового.
В реестре будет информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого. Формирование списка недобросовестных работодателей будет осуществляться на основе постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу с 1 января 2025 года. Работодатель будет находиться в реестре один год с момента последнего установленного нарушения, после чего, если не выявлено повторных нарушений, его автоматически исключат.
В пресс-службе Минтруда отметили:
«Создание реестра нарушителей трудового законодательства направлено на повышение прозрачности рынка труда и доступности информации о работодателях. Это позволит соискателям заранее оценить добросовестность компании и принять взвешенное решение о трудоустройстве»
УралПолитRu напоминает, что с 1 января 2024 года вступил в силу новый Федеральный закон от 12.12.2023 №565-ФЗ «О занятости населения в РФ», который в числе всего прочего предусматривает создание и функционирование региональных межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости. Комиссии формируются из представителей ФНС, СФР, прокуратуры, МВД, Роструда и профсоюзов. Главная цель работы таких комиссий — борьба с работодателями, допускающими нарушения, связанные с неформальной занятостью и уклоняющимися от надлежащего заключения с работниками трудовых договоров.