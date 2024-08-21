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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Ведущей клубного ТВ омского «Авангарда» стала Лана Некрасова

Роковая брюнетка. В клубном ТВ омского «Авангарда» появилась новая ведущая

21 августа 2024, 11:25
Фото: Предоставлено Городу55

Ведущей клубного ТВ омского «Авангарда» стала Лана Некрасова

У Ланы Некрасовой за плечами многолетний опыт на телевидении в качестве журналиста, ведущей и продюсера.

В омском «Авангарде» появилась новая ведущая клубного ТВ. Медиалицом «ястребов» стала Лана Некрасова. Об этом сегодня, 21 августа, сообщили в социальных сетях хоккейного клуба. Город55 узнал у Ланы подробности.

У девушки за плечами многолетний опыт на телевидении в качестве журналиста, ведущей и продюсера.

«Когда я пришла в хоккей, для меня все было новое: я не знала игроков, тренеров, журналистов, всю эту хоккейную и околохоккейную жизнь. Я ходила на матчи, улыбаясь, я задавала вопросы, не боясь, что они глупые, я спокойно общалась с хоккеистами, не думая, что они что-то подумают про меня. Я делала так, как мне сердце подсказывало. И знаете что, мой упертый характер и целеустремленность, мое ежедневное касание с этим спортом, помогают мне становится профессионалом и расти», — рассказала новая ведущая.

Девушка окончила СибГУФК. Также Лана является автором youtube-канала «Еще не матч», на котором выходят интервью с хоккеистами и околохоккейные новости.

Фото: Предоставлено Городу55

Ранее ведущей «Авангард ТВ» была Юлия Оверчук. Она пришла в клуб осенью 2022 года и провела с «ястребами» два сезона.

Красавица омского «Авангарда» Юлия Оверчук покинула хоккейный клуб
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Омск#Омская область#Новости#Ведущая#Авангард хоккей#ТВ
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