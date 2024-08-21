Роковая брюнетка. В клубном ТВ омского «Авангарда» появилась новая ведущая

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В омском «Авангарде» появилась новая ведущая клубного ТВ. Медиалицом «ястребов» стала Лана Некрасова. Об этом сегодня, 21 августа, сообщили в социальных сетях хоккейного клуба. Город55 узнал у Ланы подробности.
У девушки за плечами многолетний опыт на телевидении в качестве журналиста, ведущей и продюсера.
«Когда я пришла в хоккей, для меня все было новое: я не знала игроков, тренеров, журналистов, всю эту хоккейную и околохоккейную жизнь. Я ходила на матчи, улыбаясь, я задавала вопросы, не боясь, что они глупые, я спокойно общалась с хоккеистами, не думая, что они что-то подумают про меня. Я делала так, как мне сердце подсказывало. И знаете что, мой упертый характер и целеустремленность, мое ежедневное касание с этим спортом, помогают мне становится профессионалом и расти», — рассказала новая ведущая.
Девушка окончила СибГУФК. Также Лана является автором youtube-канала «Еще не матч», на котором выходят интервью с хоккеистами и околохоккейные новости.
Ранее ведущей «Авангард ТВ» была Юлия Оверчук. Она пришла в клуб осенью 2022 года и провела с «ястребами» два сезона.