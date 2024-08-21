Психиатр Шуров: Мошенники доводят жертв до состояния бредового больного

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Какие-то из них существуют уже не одно десятилетие, вроде отправки жертве сообщений от лица ее близкого родственника с просьбой выручить из беды, переслав деньги на карту «знакомого», а другие появились относительно недавно — например, звонки якобы из банка или правоохранительных органов с попыткой убедить человека, что его накопления кто-то хочет украсть и ему срочно нужно перевести их на «безопасный» спецсчет.
И несмотря на то что самые распространенные уловки мошенников были неоднократно освещены в СМИ, эксперты по безопасности регулярно советуют гражданам относиться к звонкам и сообщениям с незнакомых номеров с осторожностью, а правоохранительные органы предупреждают, что никаких вызовов от их имени гражданам поступать не может, в России продолжает расти число обманутых граждан. Причем далеко не все лишаются денег, кого-то злоумышленники принуждают и к противоправным действиям.
Как отмечает главный врач клиники доктора Шурова, психиатр Василий Шуров, мошенники для принуждения граждан к определенным действиям пользуются методами психологического воздействия. Работают они прежде всего на пожилых или слабовольных людей, склонных к излишней доверчивости и внушаемости. Почему россияне до сих пор становятся жертвами мошенников, специалист рассказал Общественной службе новостей.
«Всегда подбирается ключик»
«К сожалению, у нас очень много баз слито. Мошенники владеют личной информацией, обращаются по имени, сообщают различные детали, которые повышают доверие. Плюс это все люди, владеющие инструментами психологического воздействия. Кого-то они ставят в дефицит времени, когда решение нужно принять быстро, кого-то ошарашивают негативной информацией, кого-то ловят на жадности, мол, мы твои деньги спасаем, или еще что-то. Всегда подбирается ключик. Есть люди, которые это начинают, есть люди, которые продолжают, выводят человека на нужное действие, и есть третий круг лиц, которые финализируют, — говорит психиатр. — Если человек повелся, поднял трубку и вступил в диалог, то все — он уже указан в базе как человек, на которого можно воздействовать. И дальше включается техника изматывающих длительных звонков с целью заставить человека делать разные действия, проверить, насколько он управляемый. И вы видите последствия — и бутылки с зажигательной смесью, и петарды в банке, и огромные переводы денег».
Человек, который стал жертвой мошенников и был ими «глубоко обработан», зачастую выглядит как бредовый больной — невыспавшийся и задерганный, указал Шуров. Как правило, такие люди не могут объяснить, что с ними случилось и как они сделали то, что сделали, добавил он.
О том, кто сильнее всего рискует попасться на уловки телефонных злоумышленников, эксперт говорит:
«Это и люди со сниженным интеллектом, которые варятся в собственном соку, и пожилые люди с уже начинающейся деменцией, и просто люди безвольные, тревожные, со слабой психикой, на которых легко воздействовать. Очень много категорий лиц. Но как правило, все-таки это доверчивые пожилые граждане. На мой взгляд, доверчивость — это основное качество людей, которые на это ведутся».