Психиатр Шуров: Мошенники доводят жертв до состояния бредового больного

«К сожалению, у нас очень много баз слито. Мошенники владеют личной информацией, обращаются по имени, сообщают различные детали, которые повышают доверие. Плюс это все люди, владеющие инструментами психологического воздействия. Кого-то они ставят в дефицит времени, когда решение нужно принять быстро, кого-то ошарашивают негативной информацией, кого-то ловят на жадности, мол, мы твои деньги спасаем, или еще что-то. Всегда подбирается ключик. Есть люди, которые это начинают, есть люди, которые продолжают, выводят человека на нужное действие, и есть третий круг лиц, которые финализируют, — говорит психиатр. — Если человек повелся, поднял трубку и вступил в диалог, то все — он уже указан в базе как человек, на которого можно воздействовать. И дальше включается техника изматывающих длительных звонков с целью заставить человека делать разные действия, проверить, насколько он управляемый. И вы видите последствия — и бутылки с зажигательной смесью, и петарды в банке, и огромные переводы денег».