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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Подросток случайно застрелил своего отца

21 августа 2024, 05:38
В подмосковном Реутове ребенок случайно застрелил отца в тире. Об этом сообщает РИАМО.

По информации издания, трагедия произошла, когда отец и сын находились в стрелковом тире. Там, подросток во время стрельбы находился в тактических наушниках и не услышал, как отец зашел в небезопасную зону. В это время ребенок произвел выстрел и случайно попал в мужчину.

Как утверждает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, в результате несчастного случая отец получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На месте работают криминалисты, все обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет sibdepo.ru.

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