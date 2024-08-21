Подросток случайно застрелил своего отца

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
По информации издания, трагедия произошла, когда отец и сын находились в стрелковом тире. Там, подросток во время стрельбы находился в тактических наушниках и не услышал, как отец зашел в небезопасную зону. В это время ребенок произвел выстрел и случайно попал в мужчину.
Как утверждает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, в результате несчастного случая отец получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На месте работают криминалисты, все обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет sibdepo.ru.