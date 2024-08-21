Подросток случайно застрелил своего отца

По информации издания, трагедия произошла, когда отец и сын находились в стрелковом тире. Там, подросток во время стрельбы находился в тактических наушниках и не услышал, как отец зашел в небезопасную зону. В это время ребенок произвел выстрел и случайно попал в мужчину.