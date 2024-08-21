Отрицают вину. В Омске начали судить экс-чиновника с предпринимателем

Оба подозреваемых отрицают свою вину. Их задержание состоялось в июне 2022 года: сначала они были помещены под домашний арест, а позже освобождены с определёнными ограничениями. Суд вынес решение о наложении ареста на имущество обвиняемых, общая стоимость которого составляет приблизительно 88 миллионов рублей, включая девять автомобилей и несколько земельных участков.