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Отрицают вину. В Омске начали судить экс-чиновника с предпринимателем

21 августа 2024, 07:00
Фото: 1MI
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В Омске начался громкий судебный процесс над экс-чиновником и предпринимателем

В Омском суде началось рассмотрение дела против бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель» Павла Огаря и директора компании «Евротехстрой» Павла Солгалова, обвиняемых в получении и даче взяток на сумму более 1,1 миллиона рублей.

В Омске началось судебное разбирательство по громкому делу, связанному с экс-заместителем руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» Павлом Огарем и директором компании «Евротехстрой» Павлом Солгаловым. Как сообщает издание «Коммерсант», их обвиняют в даче и получении взяток на сумму свыше 1,1 миллиона рублей, а также в покровительстве фирме и незаконном отказе от исковых требований на сумму около 31 миллиона рублей.

Одним из интересных эпизодов дела является то, что часть взятки была передана в виде одежды: бизнесмен купил для чиновника деловой костюм и обувь для совещания в Москве. В частности, в торговом центре «Мега» он приобрел пиджак, брюки, ботинки, куртку и водолазку на сумму 55 тысяч рублей.

Уголовное дело было инициировано в июне 2023 года на основании материалов, предоставленных УФСБ. С января 2020 года по август 2022 года фирма «Евротехстрой» осуществляла реконструкцию систем орошения, и контроль за выполнением работ находился в руках Огаря. Тем не менее, из-за низкого качества выполнения обязательств ФГБУ подало иск против компании, от которого чиновник впоследствии отказался.

Оба подозреваемых отрицают свою вину. Их задержание состоялось в июне 2022 года: сначала они были помещены под домашний арест, а позже освобождены с определёнными ограничениями. Суд вынес решение о наложении ареста на имущество обвиняемых, общая стоимость которого составляет приблизительно 88 миллионов рублей, включая девять автомобилей и несколько земельных участков.

Первое заседание суда прошло 19 августа, где было оглашено обвинительное заключение. Огарь и Солгалов вновь заявили о своей невиновности. Дело продолжает рассматриваться.

Одежда на миллион. В Омске экс-чиновник брал щедрые взятки за покровительство
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Суд#Уголовное дело#Взятка#Заседание#Новости
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