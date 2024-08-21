Отрицают вину. В Омске начали судить экс-чиновника с предпринимателем

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В Омске началось судебное разбирательство по громкому делу, связанному с экс-заместителем руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» Павлом Огарем и директором компании «Евротехстрой» Павлом Солгаловым. Как сообщает издание «Коммерсант», их обвиняют в даче и получении взяток на сумму свыше 1,1 миллиона рублей, а также в покровительстве фирме и незаконном отказе от исковых требований на сумму около 31 миллиона рублей.
Одним из интересных эпизодов дела является то, что часть взятки была передана в виде одежды: бизнесмен купил для чиновника деловой костюм и обувь для совещания в Москве. В частности, в торговом центре «Мега» он приобрел пиджак, брюки, ботинки, куртку и водолазку на сумму 55 тысяч рублей.
Уголовное дело было инициировано в июне 2023 года на основании материалов, предоставленных УФСБ. С января 2020 года по август 2022 года фирма «Евротехстрой» осуществляла реконструкцию систем орошения, и контроль за выполнением работ находился в руках Огаря. Тем не менее, из-за низкого качества выполнения обязательств ФГБУ подало иск против компании, от которого чиновник впоследствии отказался.
Оба подозреваемых отрицают свою вину. Их задержание состоялось в июне 2022 года: сначала они были помещены под домашний арест, а позже освобождены с определёнными ограничениями. Суд вынес решение о наложении ареста на имущество обвиняемых, общая стоимость которого составляет приблизительно 88 миллионов рублей, включая девять автомобилей и несколько земельных участков.
Первое заседание суда прошло 19 августа, где было оглашено обвинительное заключение. Огарь и Солгалов вновь заявили о своей невиновности. Дело продолжает рассматриваться.